10 séries que todo fã de suspense precisa assistir pelo menos uma vez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para quem adora roer as unhas de ansiedade, formular teorias e ser surpreendido por tramas inteligentes, as séries de suspense são um prato cheio

Clique aqui e escute a matéria

Para quem adora roer as unhas de ansiedade, formular teorias e ser surpreendido por tramas inteligentes, as séries de suspense são um prato cheio.

O gênero explora mistérios, crimes, dilemas psicológicos e segredos sombrios — sempre com aquela atmosfera de “preciso ver o próximo episódio agora”.

Selecionamos 10 séries imperdíveis para quem é apaixonado por suspense, seja ele policial, psicológico ou com toques sobrenaturais. Prepare-se para maratonas intensas.

1. “Mindhunter” (Netflix)



Baseada em casos reais, acompanha agentes do FBI nos anos 70 enquanto eles criam o termo “serial killer” e entrevistam assassinos para entender sua mente.

O ritmo é lento, mas cada conversa é perturbadora e fascinante.

2. “Dark” (Netflix)



A série alemã mistura ficção científica e suspense de forma brilhante, com viagens no tempo, desaparecimentos e segredos familiares que deixam a cabeça do espectador fervendo a cada episódio.

3. “True Detective” (HBO Max)



Cada temporada traz uma história nova.

A primeira, com Matthew McConaughey e Woody Harrelson, é considerada uma obra-prima do suspense policial, com atmosfera densa e investigações que descem a fundo na mente humana.

4. “You” (Netflix)



Mostra o lado doentio da obsessão amorosa: Joe é um livreiro que se torna stalker, narrando seus pensamentos de forma sedutora e assustadora.

Uma série que faz o espectador questionar o quanto simpatiza (ou não) com o vilão.

5. “Bates Motel” (Star+)



Um prelúdio moderno do clássico “Psicose”, explora a juventude de Norman Bates e sua relação complexa com a mãe, Norma. O clima sombrio e a construção psicológica dos personagens são de arrepiar.

6. “The Sinner” (Netflix)



Cada temporada traz um crime aparentemente inexplicável. Cabe ao detetive Harry Ambrose descobrir o que levou pessoas comuns a cometerem atos brutais.

O suspense cresce com revelações chocantes e passados traumáticos.

7. “Dexter” (Paramount+ e Globoplay)



Dexter Morgan é analista forense em Miami de dia — e serial killer à noite. O mais intrigante é que só mata outros assassinos, e o espectador vive dividido entre torcer ou temer por ele.

8. “The Haunting of Hill House” (Netflix)



Apesar do toque sobrenatural, o que mais assusta são os dramas familiares e traumas psicológicos. A montagem da série é impecável e faz o público juntar peças do quebra-cabeça até o último episódio.

9. “Broadchurch” (Globoplay)



Um suspense britânico clássico, com uma pequena cidade abalada pelo assassinato de um garoto.

As investigações revelam segredos de vizinhos e familiares, em um clima carregado de tensão e atuações incríveis.

10. “Sherlock” (Prime Video e HBO Max)



A versão moderna do detetive Sherlock Holmes, interpretado por Benedict Cumberbatch, entrega casos complexos, roteiros inteligentes e um ritmo frenético que faz o cérebro trabalhar o tempo todo.