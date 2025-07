7 séries que vão mudar a química do meu cérebro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prepare-se para maratonar! Selecionamos 7 séries impactantes que vão mexer com suas emoções e ficar na sua cabeça por muito tempo!

Sabe aquelas séries que te fazem, literalmente, viciar? Aquelas que são um misto de emoções e te deixam em transe, que te fazem rir, chorar, repensar a vida ou até duvidar da realidade? Pois é, algumas produções podem marcar gerações e nossas vidas.

Pensando nisso, trouxemos 7 séries que, muito provavelmente, irão mudar a química do seu cérebro.

Seja pelo roteiro genial, pelas atuações arrebatadoras ou pela forma como conseguem mexer com emoções que você nem sabia que tinha. Prepare-se para maratonar e, talvez, não sair ileso.

1 – Mad Men

Com 7 temporadas, Mad Men retrata a vida pessoal do profissional Don Draper, um publicitário bastante talentoso.

Além disso, a produção também relata a vida na agência de publicidade Sterling Cooper. O cenário é a Nova York dos anos 1960.

Onde assistir: Amazon Prime

2 – Uma Questão de Química

Essa série se trata de uma história de superação e empoderamento.

A produção é ambientada nos anos 60 e mostra a luta de Elizabeth Zott, uma química talentosa, para conquistar o seu espaço em um cenário bastante machista.

Onde assistir: Amazon Prime

3 – Se a Vida te Der Tangerinas

Quem ama um dorama com toda certeza vai AMAR essa série! A história é de uma jovem sonhadora e rebelde, Ae-soon, e do homem reservado e leal, Gwan-sik.

O cenário é o ano de 1950 e é baseada em fatos reais. A produção mostra como os jovens enfrentam obstáculos em uma relação marcada por cumplicidade e perseverança.

Onde assistir: Netflix

4 – This Is Us

Essa série já é bem conhecida, né? A obra retrata a vida da família Pearson, em diferentes períodos. A conexão e os desafios das relações familiares são bastante explorados.

A série tem como seus personagens principais Jack e Rebecca Pearson, pais de trigêmeos, e acompanha a vida adulta de seus filhos, Kevin, Kate e Randall, com momentos do passado e do presente.

Onde assistir: Amazon Prime Video

5 – Dark

Dark é, sem dúvidas, uma das séries mais confusas e fascinantes que já existiu. O sucesso estrondoso da Netflix teve 4 temporadas e conta várias histórias.

Com uma conexão entre o passado e o futuro, a produção acompanha o desaparecimento de crianças da cidade alemã de Winden, onde são revelados segredos obscuros de quatro famílias.

As famílias principais são: Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann.

Onde assistir: Netflix

6 – Succession

Succession é um drama afiado da HBO que retrata os bastidores de uma poderosa família bilionária.

A trama gira em torno da disputa entre os filhos do magnata Logan Roy pelo controle de um império midiático, enquanto sua saúde enfraquece.

Com diálogos intensos e personagens moralmente ambíguos, a série expõe a ambição, as intrigas e os conflitos que movem os bastidores do poder corporativo.

Onde assistir: HBO Max

7 – Família Soprano

The Sopranos acompanha Tony Soprano, um poderoso mafioso que enfrenta crises de ansiedade enquanto tenta equilibrar a vida familiar com o comando de uma organização criminosa.

Ao iniciar terapia com a Dra. Jennifer Melfi, ele mergulha em conflitos internos e dilemas morais, revelando as tensões entre poder, culpa e identidade. A série é um retrato profundo e brutalmente honesto sobre os bastidores da máfia e a complexidade emocional de seu protagonista.

Onde assistir: HBO Max