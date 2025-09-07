fechar
Mensagens | Notícia

7 de setembro: 12 frases sobre a Independência do Brasil

Neste domingo (7), compartilhe frases inspiradoras sobre a Independência do Brasil nas suas redes sociais. Separamos uma lista com as melhores!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 07/09/2025 às 10:49
Imagem da bandeira do Brasil!
Imagem da bandeira do Brasil! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo, 7 de setembro, está sendo comemorado a Independência do Brasil.

Para celebrar ainda mais essa data, separamos algumas frases incríveis para copiar e compartilhar nas redes sociais. Veja agora!

Frases sobre a Independência do Brasil

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores frases para compartilhar:

Reprodução/ iStock
Imagem da bandeira do Brasil! - Reprodução/ iStock

1. Unidos em um só propósito: sermos patriotas incansáveis, construindo um Brasil melhor a cada dia!

2. Orgulho de ser brasileiro, fruto da luta e da conquista da nossa independência!

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

3. Ser brasileiro é carregar no coração a alegria contagiante e a resiliência que nos permite enfrentar qualquer adversidade.

4. Levando as cores da bandeira e a alegria de ser brasileiro!

5. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor!

6. Verde e amarelo: cores que simbolizam a força e a honra da nação!

7. Celebre a grandeza do Brasil no dia 7 de setembro, um marco histórico que nos enche de orgulho e patriotismo!

8. Vamos comemorar a independência do Brasil! Viva o 7 de setembro!

9. Admiração nacional em cada 7 de setembro, renovando o amor pelo Brasil!

10. Liberdade conquistada: 7 de setembro, marco da independência do Brasil!

11. 7 de setembro: celebro a coragem dos nossos ancestrais pela independência do Brasil!

12. 7 de setembro: celebrando a independência, honrando a nossa história!

Leia também

7 de setembro no Recife: veja fotos do desfile cívico-militar na Imbiribeira
INDEPENDÊNCIA

7 de setembro no Recife: veja fotos do desfile cívico-militar na Imbiribeira
"Soberania nacional deve ser reafirmada sempre", diz Raquel Lyra no desfile de 7 de setembro no Recife
INDEPENDÊNCIA

"Soberania nacional deve ser reafirmada sempre", diz Raquel Lyra no desfile de 7 de setembro no Recife

Compartilhe

Tags