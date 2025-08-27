fechar
12 frases lindas para comemorar o Dia do Psicólogo

Gratidão, empatia e saúde mental são destaques nessas frases lindas e emocionantes para compartilhar no Dia do Psicólogo. Veja agora!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 27/08/2025 às 9:13
Imagem ilustrativa de um psicólogo! - Reprodução/ iStock

O Dia do Psicólogo, comemorado em 27 de agosto, é uma data especial para celebrarmos os profissionais que dedicam suas vidas a cuidar da nossa saúde mental.

Essas pessoas são guias, ouvintes e parceiras de jornada, nos ajudando a desvendar nossos sentimentos e a encontrar caminhos para o bem-estar.

Em homenagem, separamos 12 frases para comemorar essa data. Veja agora!

Frases para comemorar o Dia do Psicólogo

Segundo o portal NscTotal, essas são as melhores mensagens para compartilhar:

Imagem ilustrativa de um psicólogo! - Reprodução/ iStock

1. Sua presença é abrigo e sua técnica, caminho. Gratidão hoje e sempre.

2. Você transforma cuidado em prática diária. Meu muito obrigado(a)!

3. Seu trabalho me devolveu o fôlego. Honra e gratidão pelo que você faz.

4. Psicólogo(a), sua escuta muda destinos. Parabéns pelo dia!

5. Onde muitos julgam, você compreende. Parabéns pelo seu dia!

6. Você dá nome ao que sentimos e sentido ao que vivemos.

7. Obrigado(a) por me ouvir sem pressa e me enxergar sem rótulos.

8. Saúde mental importa — e você prova isso todos os dias.

9. Com você, aprendi que pedir ajuda é força, não fraqueza.

10. Obrigado(a) por me ensinar a respirar entre uma meta e outra.

11. Seu trabalho faz prevenção virar rotina e bem-estar virar hábito.

12. Você me ajudou a fazer as pazes com quem eu sou.

