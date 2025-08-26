10 mensagens lindas de "bom dia" terça-feira (26/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nesta terça-feira (28), compartilhe mensagens lindas e positivas com seus amigos, familiares e até mesmo com aquela pessoa especial!

Clique aqui e escute a matéria

Começar a semana com o pé direito pode até parecer difícil, mas uma simples mensagem de "bom dia" faz toda a diferença.

Nesta matéria, separamos uma listinha com as melhores frases para você compartilhar com quem ama logo cedo. Veja agora!

Mensagens lindas de "bom dia" terça-feira

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para enviar:

Imagem ilustrativa de um dia bonito! - Reprodução/ iStock

1. Bom dia! Abra seu coração para a vida e esteja pronto para receber tudo de melhor que ela tem para oferecer!

2. Eu esperei por tanto tempo a chegada de um milagre e este novo dia chegou! Vamos todos agradecer!

3. Bom dia! Calma, gratidão e inspiração. Isso é o que eu desejo para o seu dia! Aproveite cada instante dele.

4. Bom dia para você que acordou com a certeza de que dias melhores virão!

5. Bom dia, meu filho amado! Que Deus ilumine muito o caminho no dia de hoje!

6. Hoje é dia de respirar o ar fresco, alimentar as energias e buscar reflexões sobre a vida. Bom dia!

7. Um novo dia é sinônimo de esperança. Que Deus te acompanhe neste dia abençoado e que Ele te guie em todos os momentos de hoje.

VEJA TAMBÉM: As 12 melhores mensagens de boa semana para espalhar energia positiva

8. Bom dia, filha! Que seu dia seja abençoado com muitas boas notícias! Te amo!

9. Desejo que este dia seja marcado por novas oportunidades, muito amor e, principalmente, repleto de felicidade. Bom dia!

10. Mais um dia começando! Vamos firmes e fortes alcançar nossos objetivos!