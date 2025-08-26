fechar
Mensagens | Notícia

10 mensagens lindas de "bom dia" terça-feira (26/08)

Nesta terça-feira (28), compartilhe mensagens lindas e positivas com seus amigos, familiares e até mesmo com aquela pessoa especial!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 26/08/2025 às 6:34
Paisagem tropical com praia com coqueiros ao pôr do sol
Paisagem tropical com praia com coqueiros ao pôr do sol - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Começar a semana com o pé direito pode até parecer difícil, mas uma simples mensagem de "bom dia" faz toda a diferença.

Nesta matéria, separamos uma listinha com as melhores frases para você compartilhar com quem ama logo cedo. Veja agora!

Mensagens lindas de "bom dia" terça-feira

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para enviar:

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de um dia bonito! - Reprodução/ iStock

1. Bom dia! Abra seu coração para a vida e esteja pronto para receber tudo de melhor que ela tem para oferecer!

2. Eu esperei por tanto tempo a chegada de um milagre e este novo dia chegou! Vamos todos agradecer!

3. Bom dia! Calma, gratidão e inspiração. Isso é o que eu desejo para o seu dia! Aproveite cada instante dele.

4. Bom dia para você que acordou com a certeza de que dias melhores virão!

5. Bom dia, meu filho amado! Que Deus ilumine muito o caminho no dia de hoje!

6. Hoje é dia de respirar o ar fresco, alimentar as energias e buscar reflexões sobre a vida. Bom dia!

7. Um novo dia é sinônimo de esperança. Que Deus te acompanhe neste dia abençoado e que Ele te guie em todos os momentos de hoje.

8. Bom dia, filha! Que seu dia seja abençoado com muitas boas notícias! Te amo!

9. Desejo que este dia seja marcado por novas oportunidades, muito amor e, principalmente, repleto de felicidade. Bom dia!

10. Mais um dia começando! Vamos firmes e fortes alcançar nossos objetivos!

