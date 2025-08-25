13 mensagens de "bom dia" segunda-feira (25/08)!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Começou mais uma semana e nada melhor que uma mensagem bonita e inspiradora para animar o dia. Separamos uma lista com as melhores para você!

Clique aqui e escute a matéria

A segunda-feira é, para muitos, um grande desafio. O fim de semana acabou e a rotina recomeça.

No entanto, ela também é uma tela em branco, cheia de novas oportunidades e chances de fazer diferente.

Começar o dia com o pé direito pode mudar completamente o seu humor e a sua produtividade.

E uma das formas mais simples de fazer isso é através de mensagens de bom dia, que nos conectam com a positividade e a esperança.

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores mensagens para você compartilhar. Veja agora!

Mensagens de "bom dia"

Segundo o portal "Pensador", essas mensagens são perfeitas para melhorar o dia de alguém especial.

Imagem ilustrativa de um dia bonito! - Reprodução/ iStock

1. Tenha uma semana incrível. Bom dia, segunda-feira abençoada!

2. Que a sua segunda-feira seja quente como o café da manhã, iluminado como o sol e leve como o vento. Uma segunda-feira incrível e abençoada para você.

3. Agradeça a Deus pela oportunidade de estar vivendo mais uma semana! Uma segunda-feira abençoada e iluminada para todos nós!

4. O segredo para uma segunda-feira abençoada tem doses de saúde, amor e gratidão. Te desejo um começo de semana incrível! Bom dia.

5. Bom dia, segunda-feira abençoada por Deus! Que a semana seja leve e cheia de metas atingidas!

6. A chance de recomeçar é a coisa mais incrível do mundo. Você tem essa oportunidade a cada nova segunda-feira. Não desperdice!

7. A única certeza é que Deus está no controle de tudo. Tenha fé! Um ótimo dia.

8. Que Deus abençoe os seus planos e conduza os passos rumo às conquistas da nova semana. Uma segunda-feira abençoada, de muita fé e gratidão.

9. Agradeça a Deus pelo novo dia. Celebre a vida e convide a segunda-feira para a dança da alegria. Um bom dia abençoado.

10. Mais uma semana de muitas bênçãos para cada um de nós. Eu creio! Bom dia, que você tenha uma segunda-feira abençoada e iluminada!

11. Que o Senhor te cubra de sabedoria e guie seus passos nessa nova semana! Bom dia, segunda-feira abençoada por Deus!

12. A segunda-feira é o primeiro encontro. É descoberta, recomeço, frio na barriga e um monte de possibilidades. Escolha o melhor caminho e viva intensamente!

13. Para essa nova semana, só quero fé, paz e esperança! Bom dia, segunda-feira, e boa semana abençoada!