As 12 melhores mensagens de boa semana para espalhar energia positiva

Comece a semana enviando mensagens positivas para amigos, familiares e até mesmo para aquela pessoa especial. Separamos as melhores para você!

A segunda-feira chegou e com ela, a oportunidade de recarregar as energias e traçar novos planos.

Começar a semana com o pé direito é fundamental para o sucesso e o bem-estar. E nada melhor do que mensagens de boa semana para espalhar positividade e motivar aqueles que amamos.

Nesta matéria, vamos apresentar algumas mensagens lindas para você compartilhar com quem ama. Veja agora!

Melhores mensagens de boa semana

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para compartilhar:

Imagem ilustrativa de uma pessoa mexendo no celular! - Reprodução/ iStock

1. Quando começa sua nova semana, saiba que algo bonito e surpreendente acontecerá com você.

2. Deixe que as experiências boas de cada dia contabilizem a sua semana!



3. Desejo que Deus ilumine a sua semana e o seu coração.

Boa semana! Espero que toda tristeza seja substituída por sorrisos nos dias que estão por vir.

5. Que esta semana recarregue suas baterias e encha sua vida com uma nova energia.



6. Boa semana! Lembre-se que as oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você.

7. Trabalhar nos seus planos e alcançá-los torna a semana gratificante. Aproveite a sua semana!

8. Nunca deixe que as preocupações da semana passada pressionem você. Esta é uma nova semana, esqueça o passado e comece a realizar seus sonhos!

9. Ao iniciar esta nova semana, levante-se e continue vencendo. Tenha uma semana cheia de vitórias!

10. Escrevi um pedido e atirei no mar. Que a semana passe rápido e a vida devagar.

11. A semana do plantio se foi e aqui vem uma nova semana de colheita. Aproveite cada momento! Tenha uma ótima semana pela frente.

12. Que a sensação boa do final de semana te dê força e motivação para todos os dias que estão por vir. Uma boa semana para você.