15 frases para colocar no Grindr

Quer saber como conquistar a atenção no aplicativo com milhões de opções? A sua legenda é o pontapé inicial! Confira as melhores frases para usar

Por Bianca Tavares Publicado em 07/08/2025 às 10:20 | Atualizado em 07/08/2025 às 10:22
Imagem de uma mão segurando um celular com aplicativo de relacionamento
Imagem de uma mão segurando um celular com aplicativo de relacionamento

Quando falamos em aplicativos de relacionamento, uma das melhores formas de chamar atenção (além das fotos, é claro) é a sua frase de apresentação.

Impactante, romântica, picante... qualquer que seja sua vibe, a bio é perfeita para deixar claro sua personalidade e refletir seus desejos atuais.

Quer saber como conquistar cada vez mais? Continue lendo para descobrir as 15 melhores frases para colocar no Grindr!

Frases para o Grindr

Imagem de uma mão segurando um celular com aplicativo de relacionamento - iStock

Em caso de tédio, swipe aqui.

Vacina em dia, coração em reforma.

Me chama se tiver playlist boa e abraço melhor.

Café forte, beijo demorado e conversa afiada.

Amo rolê, mas também sei fazer render no sofá.

Cansado de gente que some no dia seguinte.

Não sou Uber, mas te levo pra lugares.

Tô aqui porque o algoritmo me prometeu amor.

Solteiro, mas com fé no plot twist.

Meu tipo? Quem sabe falar e escutar.

Gosto de química, mas só se for real.

Tem beijo, tem vinho, só falta você.

Geminiano, mas com foco. Juro. (Aqui vale colocar coisas marcantes do seu próprio signo! Vale lembrar que temos várias matérias no Social1 relacionadas com todos os signos)

Me chama pra conversar, rir ou fugir da rotina.

A vida já é difícil, bora facilitar no amor.

