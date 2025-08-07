15 frases para colocar no Grindr

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quer saber como conquistar a atenção no aplicativo com milhões de opções? A sua legenda é o pontapé inicial! Confira as melhores frases para usar

Clique aqui e escute a matéria

Quando falamos em aplicativos de relacionamento, uma das melhores formas de chamar atenção (além das fotos, é claro) é a sua frase de apresentação.

Impactante, romântica, picante... qualquer que seja sua vibe, a bio é perfeita para deixar claro sua personalidade e refletir seus desejos atuais.

Quer saber como conquistar cada vez mais? Continue lendo para descobrir as 15 melhores frases para colocar no Grindr!

Frases para o Grindr

Imagem de uma mão segurando um celular com aplicativo de relacionamento - iStock

Em caso de tédio, swipe aqui.

Vacina em dia, coração em reforma.

Me chama se tiver playlist boa e abraço melhor.

Café forte, beijo demorado e conversa afiada.

Amo rolê, mas também sei fazer render no sofá.

Cansado de gente que some no dia seguinte.

Não sou Uber, mas te levo pra lugares.

Tô aqui porque o algoritmo me prometeu amor.

Solteiro, mas com fé no plot twist.

Meu tipo? Quem sabe falar e escutar.

Gosto de química, mas só se for real.

Tem beijo, tem vinho, só falta você.

Geminiano, mas com foco. Juro. (Aqui vale colocar coisas marcantes do seu próprio signo! Vale lembrar que temos várias matérias no Social1 relacionadas com todos os signos)

Me chama pra conversar, rir ou fugir da rotina.

A vida já é difícil, bora facilitar no amor.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você