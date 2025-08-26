12 mensagens lindas de "bom dia" para alguém especial
O início de um novo dia é uma chance de renovar as energias e demonstrar carinho.
Enviar uma mensagem de bom dia para alguém especial é um gesto simples, mas poderoso, que pode iluminar o dia da pessoa e fortalecer laços.
A seguir, vamos apresentar as melhores frases para compartilhar com quem ama. Veja agora!
Mensagens lindas de "bom dia" para alguém especial
Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para enviar:
1. Alegria porque o dia está apenas começando e temos muita coisa boa para viver!
2. Meu marido lindo, como é bom saber que tenho você em minha vida. Obrigado por tudo. Sempre! Tenha um excelente dia!
3. Estou sentindo que hoje o dia vai ser cheio de boas energias! Bom dia!
4. Bom dia para uma pessoa especial que torna os meus dias incríveis e que está lendo esta mensagem agora cheia de sono.
5. Bom dia, meu amor! Hoje o sol acordou tão lindo quanto seu sorriso. Tenha uma excelente manhã.
6. Hoje o dia vai ser do jeito que você gosta: com muito calor. Tô sentindo que umas notícias quentinhas estão prestes a chegar, hein! Bom dia!
7. Minha amada, que o seu dia seja um mar de rosas, porque você merece. Bom dia! Até mais tarde!
8. Que o seu dia seja tão especial quanto você. Te desejo uma manhã cheia de coisas boas, uma tarde de realizações e uma noite tranquila!
9. Já levantou da cama? Não? Então, levanta para receber este dia sensacional que a natureza preparou para você!
10. Bom dia para alguém muito especial que está recebendo agora uma mensagem desejando tudo de bom!
11. Bom dia! Desejo que o seu dia seja muito iluminado e especial, assim como você faz eu me sentir todas as manhãs.
12. Se eu te conheço bem, nem dormiu direito! Hoje é o grande dia e estou torcendo por você! Bom dia!