12 mensagens lindas de "bom dia" para alguém especial

Compartilhe mensagens bonitas e positivas com aquela pessoa especial. Separamos uma listinha com as melhores para você apostar e enviar!

O início de um novo dia é uma chance de renovar as energias e demonstrar carinho.

Enviar uma mensagem de bom dia para alguém especial é um gesto simples, mas poderoso, que pode iluminar o dia da pessoa e fortalecer laços.

A seguir, vamos apresentar as melhores frases para compartilhar com quem ama. Veja agora!

Mensagens lindas de "bom dia" para alguém especial

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para enviar:

Imagem ilustrativa de um celular! - Reprodução/ iStockt

1. Alegria porque o dia está apenas começando e temos muita coisa boa para viver!

2. Meu marido lindo, como é bom saber que tenho você em minha vida. Obrigado por tudo. Sempre! Tenha um excelente dia!

3. Estou sentindo que hoje o dia vai ser cheio de boas energias! Bom dia!

4. Bom dia para uma pessoa especial que torna os meus dias incríveis e que está lendo esta mensagem agora cheia de sono.

5. Bom dia, meu amor! Hoje o sol acordou tão lindo quanto seu sorriso. Tenha uma excelente manhã.

6. Hoje o dia vai ser do jeito que você gosta: com muito calor. Tô sentindo que umas notícias quentinhas estão prestes a chegar, hein! Bom dia!

7. Minha amada, que o seu dia seja um mar de rosas, porque você merece. Bom dia! Até mais tarde!

8. Que o seu dia seja tão especial quanto você. Te desejo uma manhã cheia de coisas boas, uma tarde de realizações e uma noite tranquila!

9. Já levantou da cama? Não? Então, levanta para receber este dia sensacional que a natureza preparou para você!

10. Bom dia para alguém muito especial que está recebendo agora uma mensagem desejando tudo de bom!



11. Bom dia! Desejo que o seu dia seja muito iluminado e especial, assim como você faz eu me sentir todas as manhãs.

12. Se eu te conheço bem, nem dormiu direito! Hoje é o grande dia e estou torcendo por você! Bom dia!