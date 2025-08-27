fechar
10 cantadas engraçadas para conquistar o crush!

Está desejando conquistar alguém, mas de uma forma mais engraçada? Separamos as melhores cantadas para você usar e tirar sorridos da pessoa amada!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 27/08/2025 às 9:49
Acredite, as cantadas podem ser um tiro no pé ou uma arma secreta, tudo depende de como você as usa.

Se a intenção é conquistar o crush com leveza e bom humor, o segredo é apostar em frases que quebrem o gelo e, o mais importante, que arranquem um sorriso.

Nesta matéria, vamos apresentar as cantadas mais engraçadas para você usar. Veja agora!

Cantadas engraçadas para conquistar

1. Estou fazendo uma campanha de doação de órgãos! Então, não quer doar seu coração para mim?

2. Seu nome é Tamara, né? Porque você TAMARAvilhosa.

3. Você é o ovo que faltava na minha marmita.

4. Você não foi feita com velas, fitinhas vermelhas, mel e rosas, mas é uma simpatia!

5. Você não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça.

6. Perdi meu número de telefone, me empresta o seu?

7. Se você fosse um sanduíche, seu nome seria x-princesa!

8. Havia dois ursos, o Beijaeu e o Mebeija, então, o Beijaeu morreu. Quem sobrou?

9. Você tem um mapa? Porque eu me perdi no brilho dos seus olhos.

10. Você é tão gata que se eu te matar de amor ainda sobram mais 6 vidas.

