10 novas mensagens de "bom dia" para enviar no WhatsApp

Está desejando novas mensagens para compartilhar com seus amigos e familiares? Separamos uma listinha com as melhores para você aproveitar!

Acordar e receber uma mensagem bonita no WhatsApp pode transformar o seu dia.

Pensando nisso, separamos uma listinha com algumas frases de "bom dia" para você enviar para amigos próximos e familiares. Veja agora!

Novas mensagens de "bom dia"

Segundo o portal "Pensador", essas são as melhores mensagens para compartilhar:

1. Novo dia, nova chance, nova energia. Bom dia!

2. Hoje você tem a oportunidade de fazer o amanhã que você deseja. Tenha força, foco e fé de que tudo vai dar certo. Tenha um ótimo dia!

3. O amanhecer é um convite da vida para recomeçar com mais sabedoria.

4. Comece o dia com fé e um sorriso sincero. Vai dar certo! Bom dia!

5. Bom dia! Que hoje seja um dia abençoado e cheio das pequenas surpresas que Deus nos proporciona na vida.

6. Um novo dia, mil novas possibilidades para ser feliz. Bom dia!

7. Que hoje todos os seus sonhos se tornem realidade. Tenha um ótimo dia!

8. Bom dia! Que você encontre beleza até nos detalhes mais simples de hoje.

9. Um novo raiar de sol é um lembrete de que a vida está sorrindo para você. Desfrute ao máximo. Bom dia!

10. Bom dia! Que sua caminhada de hoje seja cheia de cor, paz e propósito.