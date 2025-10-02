Zoe X, autora misteriosa de dark romance, marca presença na Bienal PE: "Reconhecimento lindo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tramas eróticas e personagens envolventes fazem parte das narrativas de Zoe X, que é um sucesso de vendas na Amazon e possui uma legião de fãs

Roupas pretas como uma burca, lápis de olho forte e uma escrita que pega fogo. É com essa identidade que Zoe X se apresenta no mercado literário: por trás de um pseudônimo e sob uma identidade não revelada, a escritora é uma das mais lidas na lista da Amazon e possui uma legião de fãs que consomem o chamado gênero darkromance.

Vivendo em São Paulo, Zoe X possui títulos de sucesso e baseia-se principalmente em personagens complexos, toques sombrios e tramas picantes. Entre os títulos mais lidos estão 'Bad Prince', 'Sob o Domínio da Fera', 'Não Seja Uma Boa Menina' e 'Fetiche: Contos Eróticos'.

Em entrevista ao Social1, Zoe aponta alguns fatores que acredita terem a levado até o sucesso. "Atribuo principalmente à verdade que coloco em cada livro. Eu nunca escrevi pensando apenas em entregar uma história bonitinha ou confortável. Meu processo é visceral, às vezes dolorido, e isso se reflete na intensidade das minhas obras", destaca.

Uma escolha secreta

A figura de Zoe X, por si só, já evoca aspectos do misterioso e mais 'dark' - no sentido literal da palavra. É que a autora, para preservar sua identidade, adotou esse pseudônimo e, debaixo dele, o anonimato. Assim, publicamente, Zoe se apresenta com vestes que cobrem a maior parte do seu rosto, e contrastam com uma maquiagem forte e marcante.

A escolha aconteceu em 2016, quando Zoe passou a publicar de forma independente em um site. Hoje, essa é uma de suas marcas, mas a autora não associa sua identidade visual ao seu sucesso. "Nunca foi uma estratégia, mas uma forma de proteção. O ambiente da internet pode ser cruel, e desde o início eu sabia que precisava preservar uma parte de mim. Se isso contribuiu de alguma maneira, foi porque criou uma marca que se destacou", expõe. "Trabalhei muito dentro do mercado independente, aprendi como funciona, respeitei o leitor digital e construí uma base sólida. É uma soma de entrega emocional e estratégia".

Para o Social1, a Zoe X revelou que já reconsiderou o anonimato. "Já pensei, sim, em como seria se eu abrisse mão disso, mas até aqui o anonimato me permitiu viver o melhor dos dois mundos: estar perto das leitoras e, ao mesmo tempo, preservar minha vida pessoal", justifica.

Darkromance: do tabu às prateleiras

Por definição, darkromance é um subgênero que costuma explorar temas considerados sombrios e polêmicos, como sequestro, máfia e violência. Nas entrelinhas, também mescla os limites do amor e obsessão, com um toque de narrativa romântica. É neste espaço que a autora afirma colocar luz no que a sociedade prefere esconder - mesmo que seja desconfortável ou polêmico.

Segundo Zoe X, a escolha de abordar esses temas parte da necessidade da história. "Muitas vezes eu mesma gostaria que meus personagens tivessem destinos mais leves, mas eles vêm com suas dores e eu respeito", explica. "Não existe um planejamento engessado, existe uma escuta. Eu escuto a voz de cada personagem e sigo. A dor está em vivê-los intensamente antes de soltá-los para o mundo".

Ainda assim, a autora destaca que o darkromance e também as chamadas fanfics enfrentam uma certa resistência no mercado literário. "É um preconceito mascarado de crítica, como se esses gêneros fossem menores. Mas o que muita gente esquece é que ambos sustentam comunidades enormes e engajadas, que movimentam o mercado digital e dão voz a autoras que talvez nunca tivessem espaço no tradicional", defenda.

O sucesso da autora prova que a demanda existe, e que não é possível ignorar tais obras - ainda mais no mercado de livros. Prova disso é que, no TikTok, a hashtag darkromance possui mais de 4,9 milhões de conteúdos publicados, demonstrando um público engajado on e offline.

O público de Zoe X, majoritariamente feminino, construiu sua base sólida e engajada nas redes sociais. Na entrevista, a autora destaca a conexão entre essas mulheres e seus personagens, ambos marcados pelos traumas. "Dores e dilemas que fazem com que se reconheçam nos extremos das histórias. Acho que a conexão vem do fato de eu nunca suavizar esses sentimentos. Eu não escrevo para confortar, escrevo para cutucar. E isso gera identificação", argumenta.

"Muitas mulheres chegam até mim porque querem intensidade, mas ficam porque encontram pertencimento. Meu público vai dos 18 aos 60 anos, mas todas compartilham essa sede por histórias que não subestimem sua inteligência nem suas emoções", continua.

Amor Profano: o novo livro de Zoe X

Zoe X está em turnê com seu novo livro, 'Amor Profano' - Divulgação

Atualmente, a autora está The Trevas Tour, turnê nacional para divulgar seu novo romance, 'Amor Profano'. O livro acompanha a personagem Victória Blackwood, jovem determinada a construir uma vida estável ao lado de Alexander Hastings, amigo próximo de seu pai, um homem poderoso e 27 anos mais velho. A trama permeia questões como desejo, ódio e poder, além de um relacionamento proibido.

O processo criativo para Zoe X não é fácil, algo que a própria descreve como "dolorido", devido sua forte ligação com os personagens. "Me entrego completamente. Escrevo de madrugada, choro junto, carrego os fantasmas deles comigo. A dor está em vivê-los intensamente antes de soltá-los para o mundo", explica.

Ainda assim, a autora pondera sobre certos assuntos que são considerados 'proibidos' para suas obras. "Existem, sim, assuntos que não me são confortáveis e que eu preferiria não abordar, mas acredito que, se uma narrativa chegar até mim de forma tão intensa que precise ser contada, eu posso trazê-la ao mundo de maneira responsável, ainda que me doa", afirma.

XV Bienal Internacionao de Livros de Pernambuco

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco tem início na sexta-feira (3) e segue até o dia 10 de outubro, e Zoe X está como uma das autoras confirmadas na programação. A escritora enxerga o convite como um reconhecimento não só do seu trabalho, como também da força da sua comunidade de leitoras.

No dia 04, Zoe X participará de uma mesa sobre Dark Romance antes da sessão de autógrafos do seu novo livro, 'Amor Profano, publicado pela Editora Faro. Já no dia 05, ela terá outra sessão de autógrafos, com mais uma oportunidade para encontrar seus leitores.

Em relação à Bienal, Zoe espera encontrar suas leitoras e ter uma troca sensível como forma de agradecimento. "A Bienal é um espaço de troca e resistência, e estar lá representando um gênero ainda tão marginalizado é uma honra. Vou com o coração aberto, pronta para somar e para celebrar tudo o que construímos juntas até aqui", finaliza.