Literatura brasileira é destaque em lançamento exclusivo na França
A escritora Patricia Gonçalves Tenório vai à capital francesa para lançar coletânea bilíngue que valoriza a produção brasileira contemporânea
Como parte da celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França, o grupo Estudos em Escrita Criativa desembarca na capital francesa em um projeto inédito. O evento, que pela primeira vez acontece simultaneamente nos dois países, recebe a iniciativa encabeçada pela escritora e doutora Patricia Gonçalves Tenório.
Paris recebe o projeto que une literatura, inclusão social e reconhecimento internacional da produção brasileira contemporânea. No local, Patricia Gonçalves Tenório lança a coletânea bilíngue 'Estudos em Escrita Criativa no Brasil 2025 – Escritores Brasileiros em Paris / Études en Écriture Creative au Brésil 2025 – Écrivains Brésiliens à Paris'.
A solenidade acontece no próximo dia 12 de setembro, na Librairie Portugaise & Brésilienne, onde haverão nove autores e professores brasileiros. “Essa é uma oportunidade de mostrar como a escrita criativa pode transformar vidas e romper fronteiras, não apenas geográficas, mas sociais. Levar jovens autores e professores brasileiros a Paris, com uma obra publicada em português e francês, é também afirmar o valor da nossa literatura no cenário internacional”, destaca Patricia.
Ano do Brasil na França
A coletânea produzida pela escritora reúne, ao todo, vinte textos produzidos por professores e alunos que participaram do curso - realizado no Recife a jovens em situação de vulnerabilidade. A obra presta ainda homenagem a escritores brasileiros que viveram e produziram parte de sua obra em Paris, como Oswald de Andrade, Jorge Amado, Nélida Piñon, Lygia Fagundes Telles e a própria Patricia.
Enquanto isso, Pernambuco também recebe uma série de eventos relacionados aos dois países. A iniciativa é fruto de um acordo entre os presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva. O Estado deve receber cerca de 40 eventos, que contam com apresentações e debates para tratar de temas como sustentabilidade, patrimônio e inovação.