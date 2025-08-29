3 livros de Conceição Evaristo que você precisa ler

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essas obras revelam a riqueza e a profundidade da escrita de Conceição Evaristo, que mistura literatura, ativismo e uma poética da existência negra

Conceição Evaristo é uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea brasileira. Com uma escrita que mistura poesia e prosa, ela traz à tona experiências marcantes da vida negra, das mulheres e das periferias brasileiras, mostrando com sensibilidade as questões de identidade, racismo, ancestralidade e resistência.

Se você quer se aprofundar na obra dessa autora essencial, confira três livros que são leitura obrigatória.

Olhos d’Água

Em Olhos d’Água, Conceição Evaristo direciona seu olhar sensível e incisivo para a população afro-brasileira, abordando de forma direta e sem rodeios a pobreza e a violência urbana que marcam suas vidas.

Sem recorrer ao sentimentalismo, a autora entrelaça sua prosa com uma rica tessitura poética, dando vida a uma galeria marcante de personagens femininas: Ana Davenga, a mendiga Duzu-Querença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaíta.

Será que, na verdade, todas elas representam diferentes facetas da mesma mulher, capturadas e reinventadas pela literatura em múltiplos retratos da existência?

Essas personagens, diversas em idade e trajetória, compartilham um mesmo destino árduo, equilibrando-se na “frágil vara” que, como é dito no conto “O Cooper de Cida”, é a verdadeira “corda bamba do tempo”. Em Olhos d’Água, mães — muitas mães —, filhas, avós, amantes, homens e mulheres são convocados a viverem seus vínculos, dilemas sociais, afetivos e existenciais, revelando a complexidade e a vulnerabilidade que definem a condição humana.

Sem qualquer idealização, Conceição recria com sensibilidade e vigor as difíceis realidades enfrentadas pela comunidade afro-brasileira, oferecendo um retrato honesto e profundo de sua luta e resistência cotidiana.

Histórias de Leves Enganos e Parecenças

Histórias de Leves Enganos e Parecenças é uma obra da escritora brasileira Conceição Evaristo, que reúne doze contos e uma novela chamada "Sabela".

Os contos exploram o insólito, o estranho e o imprevisível, com foco na experiência étnica e de gênero, e na ancestralidade de mulheres negras, abordando temáticas como racismo e discriminação.

A obra é marcada pela presença da água como metáfora da força da natureza e dos poderes femininos, além de um elemento de mudança e desequilíbrio.

Macabéa: Flor de Mulungu

Inspirada na personagem Macabéa, da obra de Clarice Lispector, Conceição Evaristo resgata e ressignifica essa figura emblemática da literatura brasileira.

Em “Macabéa: Flor de Mulungu”, a autora mergulha na história de uma mulher invisibilizada, trazendo à tona sua voz, seus sentimentos e suas lutas.

O livro é um ato de reexistência, que desafia a invisibilidade social e celebra a potência da mulher negra periférica.