Festival Tramas Negras abre inscrições para oficina gratuita de dança afro-brasileira no Recife

A formação em dança afro-brasileira será ofertada gratuitamente, pelo artista e educador piauiense Mestre Nego Val. Inscrições vão até sábado (30)

Clique aqui e escute a matéria

Nos dias 20 e 21 de setembro, o Festival Tramas Negras 2025 promove a oficina gratuita “Pagode do Mimbó: ancestralidade e revolução dos quadris”, no Paço do Frevo, no Recife.

A atividade será conduzida pelo artista e educador piauiense Mestre Nego Val, referência em dança afro-brasileira. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio de formulário online, até o próximo sábado (30).

A formação se baseia na técnica corporal desenvolvida no Quilombo Mimbó, localizado no interior do Piauí. Unindo improviso, ritmo, expressão política e fortalecimento físico, a oficina propõe uma vivência onde o corpo é instrumento de memória, resistência e descolonização.

Com ênfase nos movimentos de quadris, marca do Pagode do Mimbó, a dança reafirma a potência do corpo como espaço de liberdade e expressão ancestral. A trilha sonora da oficina será ao vivo, com o músico pernambucano Mauro Delê, e haverá acessibilidade em Libras.

As 30 vagas gratuitas são destinadas prioritariamente a pessoas LGBT+, mulheres, mães solo, pessoas negras, idosas e com deficiência.

A culminância da oficina acontece no dia 21 de setembro, às 16h30, no Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, no bairro de Chão de Estrelas, também no Recife.

A atividade integra a programação do Festival Tramas Negras 2025, que ocorre entre os dias 15 e 21 de setembro, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, em parceria com o Governo de Pernambuco.