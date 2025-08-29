fechar
Agenda | Notícia

Festival Tramas Negras abre inscrições para oficina gratuita de dança afro-brasileira no Recife

A formação em dança afro-brasileira será ofertada gratuitamente, pelo artista e educador piauiense Mestre Nego Val. Inscrições vão até sábado (30)

Por Guilherme Gusmão Publicado em 29/08/2025 às 14:23
A formação em dança afro-brasileira será ofertada gratuitamente
A formação em dança afro-brasileira será ofertada gratuitamente - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Nos dias 20 e 21 de setembro, o Festival Tramas Negras 2025 promove a oficina gratuita “Pagode do Mimbó: ancestralidade e revolução dos quadris”, no Paço do Frevo, no Recife.

A atividade será conduzida pelo artista e educador piauiense Mestre Nego Val, referência em dança afro-brasileira. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio de formulário online, até o próximo sábado (30).

A formação se baseia na técnica corporal desenvolvida no Quilombo Mimbó, localizado no interior do Piauí. Unindo improviso, ritmo, expressão política e fortalecimento físico, a oficina propõe uma vivência onde o corpo é instrumento de memória, resistência e descolonização.

Leia Também

Com ênfase nos movimentos de quadris, marca do Pagode do Mimbó, a dança reafirma a potência do corpo como espaço de liberdade e expressão ancestral. A trilha sonora da oficina será ao vivo, com o músico pernambucano Mauro Delê, e haverá acessibilidade em Libras.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As 30 vagas gratuitas são destinadas prioritariamente a pessoas LGBT+, mulheres, mães solo, pessoas negras, idosas e com deficiência. 

A culminância da oficina acontece no dia 21 de setembro, às 16h30, no Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, no bairro de Chão de Estrelas, também no Recife.

A atividade integra a programação do Festival Tramas Negras 2025, que ocorre entre os dias 15 e 21 de setembro, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, em parceria com o Governo de Pernambuco.

Leia também

Dança dos Famosos: Repescagem tem eliminação e boatos de lesão em participante
Televisão

Dança dos Famosos: Repescagem tem eliminação e boatos de lesão em participante
Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor
Dança dos Famosos

Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor

Compartilhe

Tags