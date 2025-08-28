fechar
Agenda | Notícia

Clube do Samba de Recife Comemora 16 Anos com Grande Roda de Samba

Com entrada gratuita e contribuição espontânea, o Clube do Samba de Recife comemora 16 anos no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife

Por Catêrine Costa Publicado em 28/08/2025 às 20:56
Clube do Samba de Recife
Clube do Samba de Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Clube do Samba de Recife celebra seus 16 anos com uma grande festa. O evento acontecerá no domingo, 31 de agosto, a partir das 14h, no Bar de Dona Geralda, localizado no Morro da Conceição, Zona Norte da capital pernambucana, onde o grupo nasceu.

Leia Também

A celebração, descrita como um momento de "desaguando, florescendo, brotando e resistindo", promete uma tarde de muita emoção e lembranças, unindo a tradição do samba às bênçãos de Nossa Senhora da Conceição e dos Orixás, figuras importantes para a cultura e a fé local.

O evento contará com uma série de apresentações de grandes nomes do samba de Pernambuco. A Roda de Samba terá a participação de: Karynna Spinelli, Helena Cristina, Surama Rheis, Alice Fernanda, Parro Melo, Selma do Samba, Leyde do Banjo, Elaine Cristina, Sue, Xico de Assis e Tereza Cristina. Os cantores serão acompanhados pela Banda Azul formada por Rubens França, Gilberto Júnior, Bárbara Regina, Paulão Percussa, Arthur Almeida, Rafael Peixoto e Nego Henrique.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A entrada é gratuita, mas haverá uma contribuição espontânea para ajudar na realização do evento. A doação pode ser feita via PIX para a chave CNPJ 58747363000175.

Essa celebração não é apenas uma festa de aniversário, mas também um ato de resistência e valorização do samba como parte fundamental da cultura recifense, fortalecendo as raízes do gênero na comunidade do Morro da Conceição.

Leia também

Metrô do Recife: Linha Sul continua paralisada nesta quinta-feira (28)
PARALISAÇÃO

Metrô do Recife: Linha Sul continua paralisada nesta quinta-feira (28)
Batalha do Casarão 2025 movimenta fim de semana no Recife com batalhas de MCs, shows e graffiti
CULTURA PERIFÉRICA

Batalha do Casarão 2025 movimenta fim de semana no Recife com batalhas de MCs, shows e graffiti

Compartilhe

Tags