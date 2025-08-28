Almir Rouche agita o Rooftop do Shopping Tacaruna neste sábado (30).

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O show é gratuito e acontece em um ambiente que valoriza a música local e proporciona lazer para toda a família. Veja mais detalhes

Com sua voz marcante e carisma inconfundível, Almir promete animar o público com um repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira e celebram a cultura popular nordestina, transitando entre o frevo e o forró. A apresentação é uma oportunidade para reviver clássicos e se encantar com a força das tradições musicais de Pernambuco.

Reconhecido por sua trajetória profundamente ligada ao carnaval do estado, Almir Rouche leva aos palcos a energia e a tradição do frevo, além de outros ritmos que exaltam a identidade cultural pernambucana. O show integra a programação do Festival de Cultura do SESI “Do Frevo ao Forró”, garantindo uma noite de muita alegria, emoção e encontro entre gerações.