Agenda | Notícia

Almir Rouche agita o Rooftop do Shopping Tacaruna neste sábado (30)

O show é gratuito e acontece em um ambiente que valoriza a música local e proporciona lazer para toda a família. Veja mais detalhes

Por Catêrine Costa Publicado em 28/08/2025 às 14:52
Almir Rouche
Almir Rouche - Divulgação

Com sua voz marcante e carisma inconfundível, Almir promete animar o público com um repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira e celebram a cultura popular nordestina, transitando entre o frevo e o forró. A apresentação é uma oportunidade para reviver clássicos e se encantar com a força das tradições musicais de Pernambuco.

Reconhecido por sua trajetória profundamente ligada ao carnaval do estado, Almir Rouche leva aos palcos a energia e a tradição do frevo, além de outros ritmos que exaltam a identidade cultural pernambucana. O show integra a programação do Festival de Cultura do SESI “Do Frevo ao Forró”, garantindo uma noite de muita alegria, emoção e encontro entre gerações.

Serviço

Almir Rouche agita o Rooftop do Shopping Tacaruna neste sábado (30).

Quando: Sábado, 30 de agosto de 2025 — início às 18h.

Onde: Rooftop Tacaruna — Avenida Governador Agamenon Magalhães, Santo Amaro, Recife - PE.

Entrada gratuita.

Evento sujeito a alterações pela organização. Chegue com antecedência para garantir seu lugar.

