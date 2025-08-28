Marcos Freire grava DVD especial com Aline Barros e nomes internacionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pastor e cantor gospel Marcos Freire irá gravar um DVD comemorativo no dia 10 de setembro, na Igreja Lagoinha Alphaville, em São Paulo

Celebrando uma década de carreira, o cantor e pastor Marcos Freire irá gravar um DVD comemorativo no dia 10 de setembro, na Igreja Lagoinha Alphaville, em São Paulo. A igreja tem capacidade para comportar 20 mil fiéis.

O evento, que marca seus dez anos de trajetória, terá participações especiais de grandes nomes da música gospel, tanto do Brasil quanto do exterior.

Entre os convidados já confirmados estão Aline Barros, uma de suas principais influências, e Anderson Freire, com quem já compôs em parceria.

Nomes internacionais

O projeto, que inicialmente seria uma reunião de amigos próximos, cresceu e ganhou uma dimensão internacional. A cantora angolana Nair Nany irá participar da canção "Melhor Amigo".

Mas o grande destaque da noite será a presença de Chandler Moore, do aclamado grupo americano Maverick City Music. Essa será a primeira vez que o cantor vem ao Brasil, e sua vinda é exclusiva para a gravação do DVD.

Os dois artistas se conheceram pelas redes sociais, quando Marcos procurou o cantor americano, que coincidentemente estava justamente procurando um cantor brasileiro para fazer parceria. Agora os dois estão fazendo uma música nova juntos que deve sair no projeto.



