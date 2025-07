Micro-ônibus complementar colide com muro em Jaboatão; não há vítimas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acidente na Ladeira do Adelaide, em Marcos Freire, teria sido causado por pneu estourado; prefeitura suspendeu a operação do veículo

Um micro-ônibus do sistema de transporte complementar de Jaboatão dos Guararapes colidiu com um muro na Ladeira do Adelaide, no bairro de Marcos Freire, na noite desta terça-feira (29). De acordo com a Prefeitura, não houve registro de vítimas no incidente.

O veículo, que operava na linha 118 (Marcos Freire / Barra de Jangada), teve sua operação imediatamente suspensa pela Secretaria Executiva de Mobilidade (SEMOB).

Segundo o relato do motorista aos agentes de trânsito que atenderam a ocorrência, o acidente foi provocado após um dos pneus do veículo estourar ao passar por uma pedra na descida da ladeira. Quando a equipe da SEMOB chegou ao local, o micro-ônibus já havia sido removido pelo proprietário.

Veículo estava com vistoria em dia

Em nota, a Prefeitura do Jaboatão informou que o veículo em questão estava com todas as suas vistorias obrigatórias em dia. A vistoria técnica trimestral mais recente foi realizada entre abril e maio deste ano, na qual o veículo atendeu a todas as exigências.

Apesar da regularidade dos documentos, o selo de vistoria do micro-ônibus foi removido pelos agentes, e sua circulação foi proibida. Para voltar a operar, o veículo deverá passar por uma nova e completa inspeção veicular, com a emissão de um novo laudo técnico que ateste suas condições de segurança.

