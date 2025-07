Dia Nacional do Motociclista e Motorista: Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros realizam ação educativas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atendimentos voltados à saúde e orientações sobre segurança no trânsito serão ofertados durante a atividade, que conta com o apoio do DENTRAN

Em referência ao Dia do Motorista e do Motociclista, comemorado em 25 e 27 de julho respectivamente, a Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros recebem, nesta quinta-feira (31), ações voltadas à saúde e segurança viária.

Realizada pelo SEST SENAT e pelo DENTRAN, a programação acontece das 9h às 11h, na Rota do Atlântico (PE-009), no Km 37 Sul, após a empresa Pamesa, e das 14h às 16h, na Rota dos Coqueiros (PE-024), no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), logo após o pedágio de Barra de Jangada.

A estrutura contará com tendas e a unidade móvel do SEST SENAT, que vai oferecer atendimentos com profissionais de odontologia, psicologia e educação física, além de orientações sobre saúde bucal, saúde mental e ginástica laboral.

Na Rota do Atlântico, a ação também inclui abordagens educativas com foco na prevenção de acidentes e no respeito mútuo entre motoristas e motociclistas, distribuição de materiais informativos e brindes como chaveiros e lixeiras para carros.

A iniciativa ainda conta com orientações do DETRAN sobre direção segura e uso dos equipamentos obrigatórios, simulações de situações de risco no trânsito e entrega de materiais educativos voltados especialmente para motoristas profissionais e motociclistas.

Aumento no número de sinistros envolvendo motociclistas acende um alerta

Durante o Maio Amarelo, a concessionária Monte Rodovias, que administra as duas estradas, reforçou os alertas para o alto número de sinistros envolvendo motociclistas, grupo que representou 80% dos registros no primeiro trimestre de 2025 na Rota dos Coqueiros e 68% na Rota do Atlântico.

Com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a campanha deste ano convidou a sociedade a reconhecer, por trás de cada capacete, volante ou faixa de pedestres, vidas que merecem respeito e proteção.

“Acreditamos que a educação e a atenção à saúde são ferramentas essenciais para transformar comportamentos no trânsito e proteger vidas. Ao oferecer suporte gratuito e conscientização, essa ação busca valorizar quem move as estradas todos os dias e reforçar o compromisso com a mobilidade segura”, reforça Rafaela Elaine Araújo, diretora-presidente da Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros.

