Trump consolida padrão de tarifas de 15% e vai refinar quem vai pagará 20% e até quando Brasil será sancionado com 50% até negociação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Falta de agenda do chanceler Mauro Vieira em Washington expõe fragilidade do Brasil numa eventual negociação com representantes americanos.

Clique aqui e escute a matéria

Sete meses depois de tomar posse prometendo 100 decretos, cobrança de taxas de seus parceiros comerciais e um embate aberto com a China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump estabeleceu um padrão: todas as nações que quiserem vender para o seu país terão que pagar, ao menos, 15% de tarifas forma geral, excluídos produtos específicos que já estão sendo taxados com 10%.

Esse será o novo piso daqui para frente. Países que não se ajustarem, o que inclui anúncio de investimentos em solo americano, concessões em seus países para empresas americanas em seu território e alguns numa categoria especial podem ser sancionados (não dá para chamar de taxação), com percentuais que saem de 20% e chegam a 35%. E o Brasil até agora está numa categoria especial de 50% de taxa geral.



Caso do Brasil



O Brasil é um caso diferenciado por dois motivos. O primeiro de não ter dado atenção especial ao seu segundo maior parceiro comercial quando ele reelegeu, em 5 de novembro último, um presidente com quem o Brasil já tinha dificuldades no primeiro mandato.

O segundo, quando a família Bolsonaro entendeu de se envolver nas relações entre os dois países abordando uma questão que passa longe das demandas comerciais. E aproveitar isso mirando 2026.



A consolidação do padrão 15% veio neste final de semana quando Estados Unidos e União Européia aceitam uma tarifa comum que, definitivamente, o maior bloco econômico do mundo não planejava nem nos seus maiores pesadelos. Saiu de uma tarifa média de 1,6% para 15% para os 22 países que formam o bloco europeu.



Ameaças de Trump



E ainda a prometeu investimentos e compra de material bélico que terão que ser pagos sob a ameaça de Trump de simplesmente se retirar da guerra da Ucrânia contra a Rússia deixando a UE sozinha no conflito. Até agora, os Estados Unidos alocaram US$183 bilhões em financiamento emergencial para a região.



O que mais impressiona é a mudança de cenário. Até dezembro de 2024 com Joe Biden, os Estados Unidos enviavam à Ucrânia, via EUA bilhões de dólares em equipamentos. Agora, Trump exige que esses mesmos equipamentos sejam pagos. Ou seja, o parceiro na causa contra Vladimir Putin agora é vendedor de material bélico.



Chanceler Mauro Vieira viaja para os Estados Unidos sem agenda definida de conversas com o governo americano. - Divulgação

Em Washington



O caso do Brasil é ainda mais dramático. Quando, em 2 de abril, Trump apresentou uma lista de taxas, o mundo se assustou. Mas se bandeou para Washington para conseguir a menor taxa possível entendendo que essa era a nova ordem. Os hotéis da capital americana nunca receberam tantos diplomatas, negociadores e lobistas.



Menos do Brasil que depois dos cumprimentos formais de Lula com apenas 500 caracteres pela vitória de Trump, enviou apenas a embaixadora do Brasil, Maria Luiza Viotti à cerimônia de posse de Trump. Antes, o mesmo Lula já se encontrara com George W Bush, Barack Obama e Joe Biden, em Washington.



Conversa com quem

O que o acordo da UE com os Estados Unidos significa é que está estabelecido um novo padrão. E que nós, do Brasil, estamos num patamar de tarifas que é mais de três vezes maior que a média. E com o agravante que ninguém da administração Trump está (aparentemente) interessado em conversar com o Brasil até agora.



O mais grave é que o Brasil não teria muitos interlocutores habilitados a conversar se o governo americano chamar. Na verdade, desde 20 de janeiro e mais ainda desde 9 de julho, quando Trump anunciou os 50%, o Brasil mandou duas cartas. E nesta segunda-feira o chancelar Mauro Vieira estva em Washingotn tentando uma conversa com qualquer funcionario do governo americano. Algo constrangedor.



Carta de Trump



Somente quando o presidente Trump mandou sua carta misturando relações comerciais com a questão Bolsonaro STF é que parece ter caído a ficha do governo sobre o impacto disso na economia.

Entretanto, o mais preocupante não é a natural reação do presidente Lula - que não tinha mesmo outra atitude senão a de rechaçar os termos - mas a ausência total de propostas para serem colocados na mesa numa eventual negociação.



Presidente Lula com presidente Barack Obama em Washington..jpeg - Divulgação

O que oferecer



Abstraído o palavreado das autoridades brasileiras (e os discursos de campanha de Lula) o que, de fato, o Brasil propõe além do pedido de redução da taxação de 50%? O que (a nível de relações comerciais), o Brasil está disposto a conversar? Sobre o que o Brasil se propõe a negociar?



O problema do Brasil é que temas como terras raras e taxação das bigtechs não estão formatados ou, minimamente, alinhados para serem negociados. Ainda mais quando Lula avisa em comício que ninguém vai mandar no subsolo brasileiro e que vai cobrar taxas nas plataformas. Portanto, a questão é: negociar o que?



Investimentos



O exemplo dos países com quem Trump já fechou acordos, Reino Unido, Vietnã, Filipinas, Indonésia, Japão e agora União Européia embutem obrigatoriamente investimentos (Japão US$ 550 bilhões e Reino Unidos e 750 bilhões do setor de energia e investir US$ 600 bilhões nos Estados Unidos) enquanto nos demais permite acesso aos mercados locais por empresas americanas.



E mesmo com a China, Washington impôs uma tarifa-base contra os produtos chineses em 30%, no lugar dos 145% enquanto centenas de diplomatas dos dois países conversam. Isso nos ensina muito.



Atrasado na sala



Essa parece ser a grande diferença. Chegamos atrasados, com pouca gente e numa época em que até o Congresso americano está de recesso. Infelizmente as notícias sobre uma desejada abertura de negociação tem origem no Brasil.



Então, a questão não é mais se a taxação será aplicada a partir de sexta-feira travando qualquer venda. O que se discute é como depois desse fato o Brasil encontrar ouvidos favoráveis, ao menos, a nos ouvir.



País de fé



Japoneses e diplomatas da União Européia se cobram (em privado) por não terem conversado mais e se preparado melhor para enfrentar o fator Trump. Agora se eles pensam isso, o que podemos esperar depois de nossas duas cartas? Bom, o Brasil é um país de fé. Talvez isso nos ajude. Oremos.

formulação de gasolina e óleo diesel ANP decidiu refazere todo o cadastramento das empresas autorizadas a fazer essa mistura. - Divulgação

Gasolina e Óleo Diesel



A ANP tomou nesta quinta-feira (24) uma decisão radical. Decidiu suspender, cautelarmente, os dispositivos relacionados à atividade de formulação de gasolina e óleo diesel. A formulação dessa mistura consiste na produção de gasolina e óleo diesel por meio de adição mecânica de hidrocarbonetos líquidos e vem sendo objeto de ações na Justiça com empresas descumprindo abertamente as normas em prejuízo dos consumidores. A coisa ficou séria na Justiça que a ANP atualizou a legislação de modo a tentar eliminar as empresas problema.



O tema será incluído na Agenda Regulatória da ANP 2025-2026 para realização de Análise de Resultado Regulatório (ARR) e avaliação da manutenção da atividade de formulação de gasolina e óleo diesel no Sistema Nacional de Abastecimento de Combustíveis, considerando os riscos associados e a necessidade de garantir a proteção dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

A ANP determinou que os processos de autorização e de retomada da operação em andamento relativos à formulação de gasolina e óleo diesel sejam suspensos até que seja realizada e concluída a ação regulatória sobre a atividade.



Maior plataforma de petróleo do Brasil inicia operação no pré-sal. - Divulgação

Novo pré-Sal



Também nesta quinta-feira (24), a Diretoria Colegiada da ANP aprovou os estudos geoeconômicos relativos a três novos blocos exploratórios localizados no Pré-sal da Bacia de Campos: Calcita, Dolomita e Azurita. Com área total de aproximadamente 6.200 km 2, os blocos foram classificados como de elevado potencial, e os estudos indicam a existência de condições técnicas e econômicas favoráveis ao desenvolvimento de grandes projetos na região.



Os blocos ainda dependem da emissão de Manifestação Conjunta do MME e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para que possam ser formalmente incluídos no rol da Oferta Permanente de Partilha (OPP). Mas apontam para uma nova fronteira de exploração do pré-Sal.



Dia dos Pais



A CNDL e o SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas estimam que as vendas do Dia dos Pais devem movimentar R$27,13 bilhões no comércio e serviços. A pesquisa estima que aproximadamente 106,3 milhões de pessoas residentes nas capitais devem ir às compras nas próximas semanas, uma redução nominal de 4,6 milhões de compradores em relação a 2024.



Economista



Abertas até esta sexta-feira (1º) as inscrições para o 10º Desafio Quero Ser Economista, voltado para estudantes do ensino médio competição on-line, gratuita e com prêmios de até R$ 4,5 mil promovida pelo Corecon-PE, liderado pela presidente, Poema Isis de Souza como forma de incentivo aos jovens pernambucanos de mostrar como a economia está presente na vida de todos nós. Incrições no site www.desafioquerosereconomista.org.br.



Empetur



Começou ontem em São Paulo e prossegue hoje (29) Campinas; amanhã (30), em São José dos Campos e quinta-feira (31), no Rio de Janeiro primeira etapa do roadshow nacional “Pernambuco Naturalmente Incrível - Frevo e Gastronomia” ação realizada pela Empetur promovendo uma imersão que une experiência gastronômica e capacitação profissional, voltada a agentes de viagem, operadores de turismo, imprensa e influenciadores especializados em gastronomia e turismo.

Balsas de garimpo no rio Madeira chegam a mais de 500 no mes de julho de 2025. - Marizilda Cruppe



Ouro no Madeira



O Greenpeace Brasil denunciou a operação de 542 balsas de garimpo operando intensamente ao longo do leito do Rio Madeira, distribuídas em 22 pontos entre Calama (RO) e Novo Aripuanã (AM). Imagens foram registradas em sobrevoo realizado no último dia 19 quando foram avistadas dragagem no leito do rio em busca de ouro posicionados próximas a áreas protegidas como a Reserva Extrativista Lago do Cuniã e a Terra Indígena Lago Jauari.

A situação do garimpo no Rio Madeira revela forte crescimento da atividade mineradora. Entre janeiro e fevereiro de 2025, o Greenpeace registrou 130 balsas. Agora, entre 15 a 18 de julho, o número chegou a 542 balsas.



Fala da marca



No dia 6 de agosto, das 19h às 22h, na sede da Audens Group, no Riomar Trade Center (Torre 4, 23º andar) tem a edição do Talk & Wine com o tema “Influência: como desenvolver uma comunicação de impacto para ser porta-voz da sua marca”, o especialista em comunicação e oratória Guilherme Constancio dentro da agenda do LIDE Futuro Pernambuco e que também contará com a participação do fundador da Blue Technology, Leonardo Almeida.



FTLOG na Multimodal

A empresa FTLOG Soluções Logísticas estará na feira Multimodal Nordeste 2025, um dos maiores eventos do setor em toda a América Latina, que ocorre de 5 a 7 de agosto, no Recife Expo Center. O espaço no evento tem foco em supply chain, distribuição, crossdocking e fulfillment, além da capacitação de mão de obra e consultoria.

Rede Vistorias



Empresa líder no Brasil em vistorias imobiliárias, a Rede Vistorias anuncia um plano de expansão voltado a cidades pequenas e médias do Nordeste e outras regiões do interior do país. A estratégia inclui a ampliação da vertical de seguros através de franquias para atuar no setor imobiliário local.



Mais um chinês