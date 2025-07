Brasil sai do Mapa da Fome após três anos, segundo relatório da ONU

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil saiu do Mapa da Fome da FAO. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) durante evento oficial da 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, em Adis Abeba, na Etiópia.

A saída do país do indicador reflete a média trienal de 2022 a 2024, que colocou o Brasil abaixo do patamar de 2,5% da população em situação de subnutrição ou com acesso insuficiente à alimentação.

O Brasil havia saído do Mapa da Fome em 2014, mas voltou a ser incluído pela ONU em 2020, após o agravamento da insegurança alimentar observado entre 2018 e 2020.

"Sair do Mapa da Fome era o objetivo primeiro do presidente Lula ao iniciar o seu mandato em janeiro de 2023. A meta era fazer isso até o fim de 2026”, disse o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

“Não há soberania sem justiça alimentar. E não há justiça social sem democracia", completou.

O que é o Mapa da Fome da FAO/ONU?

O Mapa da Fome é um indicador global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), que aponta os países onde mais de 2,5% da população enfrenta subalimentação grave (situação de insegurança alimentar crônica).

Estar no Mapa da Fome indica que uma parte significativa da população não tem acesso regular a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para garantir uma vida saudável.

A FAO utiliza uma série de indicadores para monitorar a situação alimentar dos países no contexto da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Entre eles, o principal é a Prevalência de Subnutrição (PoU, na sigla em inglês), que serve de base para a elaboração do Mapa da Fome.

Esse indicador estima o percentual da população que não tem acesso regular a alimentos em quantidade suficiente para manter uma vida saudável.

Quando esse índice ultrapassa 2,5% da população, o país passa a figurar no Mapa da Fome.

O Mapa da Fome é publicado todo ano?

Sim, a FAO publica relatórios anuais sobre a situação da segurança alimentar global, mas a inclusão de um país no Mapa da Fome se baseia em médias móveis de três anos.

Esse método busca evitar distorções causadas por eventos pontuais, como crises econômicas ou desastres climáticos.

A cada nova edição, os dados do ano anterior podem ser revisados, conforme a disponibilidade de informações mais atualizadas.

Insegurança alimentar no Brasil

De acordo com o relatório, a insegurança alimentar grave atinge 3,4% da população brasileira.

Esse índice reflete situações em que há incerteza sobre a renda familiar ser suficiente para garantir três refeições por dia. Já a insegurança alimentar moderada ainda afeta 13,5% dos brasileiros.

Redução da fome no mundo

As estimativas globais do relatório indicam uma tendência de redução da fome no mundo nos últimos anos.

Em 2024, projeta-se que 8,2% da população mundial tenha enfrentado fome, frente a 8,5% em 2023 e 8,7% em 2022.

O avanço é impulsionado por melhorias significativas no Sudeste Asiático, Sul da Ásia e América do Sul, em contraste com o aumento contínuo da fome na maioria das sub-regiões da África e no Oeste Asiático.

Projeção da fome no mundo

Para o período entre 2025 e 2030, de acordo com o relatório, a expectativa é de queda gradual no número de pessoas subnutridas.

Ainda assim, estima-se que, em 2030, cerca de 512 milhões de pessoas continuarão em situação de fome, sendo quase 60% delas concentradas no continente africano.

