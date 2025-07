Projeto discute políticas públicas de enfrentamento ao HIV no Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Audiência pública em Recife apresentará dados oficiais sobre a atuação dos estados da região no combate ao HIV e às violências associadas ao estigma

A cidade do Recife vai sediar, entre os dias 5 e 9 de agosto, a Etapa Nordeste do Projeto Amor+, iniciativa que tem como objetivo discutir e avaliar a eficácia das políticas públicas voltadas ao enfrentamento do HIV nos estados da região.

Uma audiência pública será realizada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), será no dia 7 de agosto, às 13h.

Voltado para os estados de Pernambuco, Bahia, Piauí, Paraíba, Alagoas e Sergipe, o projeto pretende analisar os dados oficiais sobre o funcionamento dessas políticas, além de debater estratégias de enfrentamento ao estigma, à desinformação e à violência relacionados à epidemia de HIV.

Debate sobre dados e impactos sociais

A iniciativa é articulada pela Associação Mães da Resistência, em parceria com o Fundo Positivo e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Para a presidente nacional da associação, Gi Carvalho, a proposta do Amor+ vai além da análise técnica das ações de saúde pública.

"O Projeto Amor+ é uma iniciativa fundamental para discutirmos as políticas públicas de enfrentamento ao HIV em nossa região. É hora de analisarmos os dados oficiais e trabalharmos juntos para melhorar a vida das pessoas afetadas pelo HIV", afirma Gi Carvalho.

Ela também destaca a dimensão social da iniciativa, especialmente no combate à desinformação nas famílias e comunidades, o que, segundo ela, é um dos vetores do preconceito.

Atividades e participação gratuita

A programação da Etapa Nordeste contará com uma série de atividades gratuitas voltadas à mobilização e conscientização.

Além da audiência pública, o projeto prevê momentos de formação, escuta e articulação com movimentos sociais, ativistas e lideranças locais.

A coordenadora estadual da Associação Mães da Resistência em Pernambuco, Neuma Coelho, será responsável por recepcionar as atividades e participantes.

Estarão presentes ainda representantes da executiva nacional da associação, coordenadoras estaduais e coletivos que atuam no combate à LGBTfobia e ao HIV/AIDS.

Programação da Etapa Nordeste

05/08/2025 – Reunião interna de acolhimento e alinhamento

e alinhamento 06/08/2025 – Lançamento do Projeto Amor+: Etapa Nordeste

07/08/2025 – Audiência Pública na ALEPE, às 13h

08/08/2025 – Workshop e Painel na EGAPE

09/08/2025 – Encerramento e distribuição de cartilhas informativas

As atividades são abertas ao público e não é necessário realizar inscrição prévia.

