Jaboatão anuncia feirão de imóveis e propostas para construção de novos habitacionais na cidade

Em reunião na sede da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), nesta terça-feira (22), a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, representada pelo prefeito Mano Medeiros e secretários municipais das pastas de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras, aunciou a edição de um feirão de imóveis populares no município, além do ato inédito de indicar ao chamamento do Fundo de Arrendamento (FAR) a construção de quatro habitacionais para atender famílias de menor renda.

Cidade com cerca de 50% de sua área total sem edificações, Jaboatão tem buscado ampliar a atração de novos empreendimentos, inclusive residenciais, para expandir a malhar urbana da cidade e reduzir o déficit habitacional. Estima-se que 160 mil jaboatonenses vivem em áreas de risco - cerca de 1/4 da população -, enquanto outras 1,2 mil recebem auxílio moradia.

"Estamos muito otimistas com o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Não tenho dúvida que Jaboatao será um município que vai crescer bastante ainda", diz o prefeito Mano Medeiros. A expectativa dele está ancorada, na área habitacional, em ações como a revisão do plano diretor da cidade, os projetos de novos habitacionais e a dinamização do poder público no que diz respeito à relação com a inaciativa privada.

FEIRÃO IMOBILIÁRIO

Especificamente na habitação, a gestão atual está oferecendo ao mercado um feirão imobiliário com cerca de 200 imóveis e potencial de movimentar R$ 80 milhões em negócios. "É um feirão inédito, da maneira como está sendo feito, reunindo Cehab (Companhia Estadual de Habitação), cartórios, construtoras e Caixa Econômica Federal", diz o secretário-executivo de Habitação do município, Luiz Bayron.

O feirão, a ser realizado entre os dias 2 e 5 de outubro deste ano, pretende explorar as oportunidades de unidades residenciais do Minha Casa, Minha Vida e Morar Bem na cidade, estimulando inclusive a busca por lançamentos.

Para além do feirão, que foca nas habitações de interese social, Jabatão também, pela primeira vez, apresentou projetos para construção de unidades do Minha Casa, Minha na modalidade FAR. Aprovados, os habitacionais significam oportunidade de novos negócios para construtores na cidade, além de ampliação da oferta de moradias de baixo custo.

Ao todo, os projetos somam R$ 168,4 milhões em investimentos, com potencial de construção de 972 novas unidades habitacionais na cidade, que devem ter as construções iniciadas no início de 2026.

PROJETOS NO MINHA CASA, MINHA VIDA FAR PROPOSTOS POR JABOATÃO

Residencial Vereador Ricardo valois

304 unidades R$ 51 milhões investimento do FAR

304 unidades R$ 51 milhões investimento do FAR Residencial Lagoa serena 288 unidades habitacionais R$ 48 milhões (próximo à Lagoa do Náutico) (Ambos os projetos devem abrir concorrência para as construtoras já no mês de agosto

Residencial Morada do Sol 1 e 2 400 unidades habitacionais R$ 192 milhões 208 unidades R$ 607 milhões

Jaboatão também espera, neste segundo semestre, dar início à tramitação do seu novo Plano Diretor na Câmara de Vereadores da cidade. Francisco Papaléo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Jaboatão, revela que o novo plano valoriza os espaços urbanos, focando em ampliar a área construída na cidade, reforçando o dado de que 50% da área de Jaboatão não tem edificações, entre área rural e possíveis áreas urbanas.

"Não acreditamos que haja muita polêmica, foi (elaborado) no limite do que era possível para tornar Jaboatao um polo atrativo para investimentos", conta. Uma das áreas de atenção é o bairro de Muribeca, que busca um processo de reurbanização. Atualmenete, 40% das ruas em Jaboatão são asfaltadas, e apenas 36% da cidade tem cobertura sanitária, fatores essenciais para a atração de mais moradias de qualidade.