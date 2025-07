Jaboatão dos Guararapes lança plataforma digital para compra de medicamentos e insumos hospitalares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novo modelo promete modernizar as compras da saúde em Jaboatão, com mais agilidade, transparência e acesso facilitado para fornecedores

Transformar a maneira como o poder público realiza compras na área da saúde é a proposta da nova plataforma digital lançada pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

Utilizando o modelo de e-Marketplace por meio da ferramenta Licitar Digital, a iniciativa promete agilizar, tornar mais transparente e menos burocrático o processo de aquisição de medicamentos e insumos hospitalares no município — aproximando o setor público de fornecedores de todo o país.

O lançamento ocorreu nesta quinta-feira (25), em evento realizado na Faculdade Cespi Europa, no bairro de Jardim Jordão, e contou com a presença do prefeito do município, Mano Medeiros (PL), que destacou os avanços que a plataforma trará para a administração pública.

“Estamos modernizando a forma como o município realiza suas compras, com mais transparência, agilidade e oportunidades para fornecedores de todo o país. O e-Marketplace coloca Jaboatão entre os municípios mais inovadores do Brasil nesse campo”, afirmou o gestor.

Prefeito Mano Medeiros (PL) destacou que a ferramenta vai desburocratizar e tornar mais eficientes as compras da saúde municipal - Divulgação - Chico Bezerra

Mais acesso e menos burocracia para fornecedores

A nova plataforma digital permitirá que fornecedores interessados participem com mais facilidade dos processos de compras públicas. O primeiro edital contemplará mais de 500 itens destinados ao abastecimento da rede municipal de saúde.

A secretária de Saúde, Zelma Pessoa, ressaltou o impacto direto da medida na vida da população. “Com mais agilidade e previsibilidade nas aquisições, poderemos oferecer um serviço mais eficiente e regular à população”, destacou.

Redução de prazos e conformidade com a nova legislação

De acordo com a Prefeitura, a plataforma tem potencial para reduzir em até 120 dias o tempo médio dos processos de contratação, contribuindo de forma significativa para a eficiência na gestão pública. Além disso, o sistema está alinhado com as exigências da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21), garantindo legalidade e segurança nas contratações.

Tendência nacional nas compras públicas

O diretor de Tecnologia da Licitar Digital, Misael Soares, também participou da apresentação e destacou que o modelo de e-Marketplace vem ganhando espaço em todo o país. “Estamos caminhando para um sistema mais competitivo, com menos burocracia e mais eficiência na gestão pública”, afirmou.

Ainda durante o evento, o prefeito Mano Medeiros ressaltou a colaboração do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE), que acompanhará e avaliará o desempenho da ferramenta durante os primeiros seis meses de implementação.

Além do prefeito e representantes da empresa parceira, o lançamento contou com a presença de diversos integrantes da administração municipal, como o diretor regional da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Eduardo Barbosa; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Claudemir José; o gerente de assistência farmacêutica, Pedro Honorato; e o assessor de projetos especiais e parcerias, Andryu Lemos.

