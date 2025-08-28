"De Volta ao Caldeirão" revive a magia do pagode que marcou gerações no Recife com Gustavo Lins, Art Popular e Sassarico
Clássico dos domingos recifenses nos anos 2000, o evento retorna em 30 de agosto no Mirante do Paço com shows de Art Popular, Gustavo Lins e Sassarico
Quem viveu os domingos do Recife nos anos 2000 sabe bem: o Caldeirão não era só uma festa, era um ponto de encontro. Era lá que as amizades nasciam, casais se formavam e o pagode dava o tom da cidade. O tempo passou, mas as lembranças seguem vivas, e agora vão ganhar uma nova chance de serem revividas.
No sábado, 30 de agosto, a partir das 16h, o clima daquela época retorna em grande estilo com o evento “De Volta ao Caldeirão”, no charmoso Mirante do Paço, no bairro do Recife. Um cenário que une história e beleza para embalar um dia de pura nostalgia.
Três atrações que marcaram presença no Caldeirão sobem ao palco para resgatar essa memória afetiva: Art Popular, um dos grupos mais icônicos do pagode nacional; Gustavo Lins, dono de sucessos românticos como “Pra Ser Feliz” e “Só Que Te Amava”; e a banda Sassarico, grande símbolo da cena local e queridinha do público pernambucano, que desta vez contará com a participação especial de André Marreta.
Mais do que um show, o evento será um reencontro com a trilha sonora de uma geração: músicas que embalaram paixões, amores de verão, amizades eternas e tantos capítulos da vida de quem frequentou o Caldeirão.
Com produção da Festa Cheia Produções, os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 110,00 no site da Bilheteria Digital, no quiosque do Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna. Mais informações no perfil oficial: @festacheia.
Serviço
De Volta ao Caldeirão
Local: Mirante do Paço, Recife/PE
Data: 30 de agosto (sábado), a partir das 16h
Atrações: Art Popular, Gustavo Lins e Sassarico
Ingressos: A partir de R$ 110,00