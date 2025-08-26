Temporada França-Brasil 2025 terá mais de 300 eventos no país e 80 no Nordeste
Evento realizado nesta terça-feira (26) na Caixa Cultural também celebra os 200 anos de relações bilaterais entre os dois países
Clique aqui e escute a matéria
Em evento nesta terça-feira (26), na Caixa Cultural, a Embaixada francesa anunciou a abertura da temporada França-Brasil 2025, em homenagem aos 200 anos de relações bilaterais entre os dois países.
Ao todo, serão mais de 300 eventos ao longo dos quatro meses do ano com três eixos temáticos: Clima e transição ecológica; Diversidade e relação com a África; e Democracia e globalização justa, que serão trabalhados em setores como artes visuais, arquitetura, música, artes cênicas, cinema, produção audiovisual, pesquisa, gastronomia, moda, design, literatura, entre outros.
O curador artístico e cultural do consulado Francês no Recife, Sebastian Dahyot, afirmou que a temporada é uma programação cultural e no Nordeste são mais de 80 eventos.
No Recife, a Secretária de Cultura Milu Megale destacou três ações: a parceria do consulado Francês com o Rec'n Play em um pavilhão montado no Pátio de São Pedro; a apresentação de três grupos de dança franceses no Festival de Dança do Recife, que acontece em setembro; e a participação de atores da França no Festival de Teatro.
"A gente tem essa relação com a França não é de agora, é um amor antigo, somos a cidade irmã de Nante, e essa parceria surgiu para aproximar o público e que as pessoas conheçam diferentes culturas", complementa Milu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A programação completa pode ser vista no site.
De Pernambuco para o Mundo
Durante a apresentação da programação, tanto o Cônsul da França no Recife, Serge Gas, quanto a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, destacaram o Festival de Cannes como um momento marcante para a relação entre Brasil e França.
No Festival de Cannes, atores, diretores e autoridades brasileiras caminharam no tapete vermelho com estandarte e orquestra de Frevo, traço marcante do Carnaval pernambucano.
Além disso, Serge Gas reforçou que o filme pernambucano "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi exibido no Museu do Louvre e a condecoração que o cineasta recebeu do embaixador da França, em evento no Recife, são momentos que refletem o diálogo cultural entre os países.
Relembre o Frevo no Festival de Cannes: