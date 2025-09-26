Fãs são convidados a participar de cinebiografia de Chorão, do Charlie Brown Jr.
José Loreto convocou fãs para participarem de uma gravação em outubro. Cinebiografia é inspirada no livro "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?"
Clique aqui e escute a matéria
Os fãs da banda Charlie Brown Jr. foram convocados a participar da gravação de cenas da cinebiografia de Chorão, vocalista do grupo.
O convite foi feito por José Loreto, que interpretará Chorão no filme inspirado no livro “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”, de Graziella Gonçalves, viúva do artista.
Através de um post nas redes sociais, o ator chamou os fãs para participar de cenas que gravação no dia 1º de outubro.
“Salve Salve Família, convoco todos os fãs do Charlie Brown Jr para um momento único. Tenho a honra de interpretar o Chorão, o cara que cantava o que milhões sentiam e não sabiam dizer”, iniciou ele.
"Estou completamente dedicado e possuído por esse artista, tenho certeza que vocês vão entender ao presenciarem esse momento histórico. Dia 1º de outubro vamos gravar cenas de show para o filme", completou ele.
O show será na casa de shows Áudio, em São Paulo. Os interessados devem adquirir os ingressos no site da Ticket 360.
O enredo do longa focará no início da jornada musical de Chorão e também sua relação com Graziella.
O projeto está sob a direção de Hugo Prata e Felipe Novaes, mesma dupla por trás do documentário "Chorão: Marginal Alado".
O filme "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?" estreia nos cinemas no dia 29 de janeiro de 2026.
Confira o post:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ver essa foto no Instagram