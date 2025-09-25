Este filme vai fazer você entender a cabeça de Renato Russo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O filme Somos Tão Jovens (2013), disponível na Netflix, é uma cinebiografia que retrata os primeiros anos de Renato Russo, vocalista da icônica banda Legião Urbana. Dirigido por Antônio Carlos da Fontoura e estrelado por Thiago Mendonça, o longa se passa em Brasília, 1973, quando Renato Manfredini Júnior, então com 13 anos, enfrenta uma doença óssea rara que o deixa temporariamente em uma cadeira de rodas.

Durante esse período, ele se aprofunda no cenário musical local e funda a banda Aborto Elétrico, precursora da Legião Urbana.

A trama aborda a transformação de Renato Russo de um jovem imerso no movimento punk para um dos maiores nomes do rock brasileiro.

O filme destaca sua busca por identidade, os desafios enfrentados na juventude e a criação de canções que se tornaram hinos da geração dos anos 80, como “Que País É Este” e “Geração Coca-Cola”. Com uma duração de 1h44min, a produção oferece uma visão intimista da trajetória de um dos artistas mais influentes do Brasil.

