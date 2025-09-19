5 filmes nacionais para maratonar com a família neste fim de semana
Procurando diversão garantida para toda a família? Veja essas 5 produções leves, emocionantes e divertidas que agradam crianças, jovens e adultos
Maratonar filmes em família é uma ótima oportunidade de unir gerações e se divertir com histórias inspiradoras e engraçadas.
O cinema brasileiro tem investido em produções de qualidade que combinam humor, aventura e lições de vida.
Confira cinco títulos nacionais imperdíveis:
1. Minha Mãe é uma Peça 3 (2019)
A icônica Dona Hermínia retorna com suas trapalhadas e frases engraçadas, mostrando as aventuras e perrengues do dia a dia familiar.
Uma comédia leve que diverte crianças e adultos, com muito humor e emoção.
2. Tainá – Uma Aventura na Amazônia (2000)
Acompanhe Tainá, uma menina indígena, em sua jornada pela floresta amazônica.
O filme mistura aventura, ecologia e valores culturais, despertando consciência ambiental enquanto entretém toda a família.
3. Até que a Sorte nos Separe (2012)
Uma comédia divertida que conta a história de um casal que perde toda a fortuna de forma inesperada.
Cheio de situações engraçadas e personagens carismáticos, é perfeito para rir em família.
4. Ainda Estou Aqui (2022)
Este filme emocionante acompanha a trajetória de personagens que enfrentam desafios da vida com coragem e esperança.
Comovente, mas acessível para todas as idades, Ainda Estou Aqui traz reflexões sobre superação, união familiar e resiliência.
5. O Auto da Compadecida (2000)
Um clássico do cinema brasileiro que mistura humor, aventura e crítica social.
Com João Grilo e Chicó, o filme é divertido, emocionante e repleto de elementos da cultura nordestina, conquistando crianças e adultos com sua narrativa envolvente.