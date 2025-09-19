fechar
5 filmes nacionais para maratonar com a família neste fim de semana

Procurando diversão garantida para toda a família? Veja essas 5 produções leves, emocionantes e divertidas que agradam crianças, jovens e adultos

Por Guilherme Gusmão Publicado em 19/09/2025 às 18:35
Fernanda Monetenego interpretou Nossa Senhora no filme O Auto da Compadecida
Maratonar filmes em família é uma ótima oportunidade de unir gerações e se divertir com histórias inspiradoras e engraçadas.

O cinema brasileiro tem investido em produções de qualidade que combinam humor, aventura e lições de vida.

Confira cinco títulos nacionais imperdíveis:

1. Minha Mãe é uma Peça 3 (2019)

A icônica Dona Hermínia retorna com suas trapalhadas e frases engraçadas, mostrando as aventuras e perrengues do dia a dia familiar.

Uma comédia leve que diverte crianças e adultos, com muito humor e emoção.

2. Tainá – Uma Aventura na Amazônia (2000)

Acompanhe Tainá, uma menina indígena, em sua jornada pela floresta amazônica.

O filme mistura aventura, ecologia e valores culturais, despertando consciência ambiental enquanto entretém toda a família.

3. Até que a Sorte nos Separe (2012)

Uma comédia divertida que conta a história de um casal que perde toda a fortuna de forma inesperada.

Cheio de situações engraçadas e personagens carismáticos, é perfeito para rir em família.

4. Ainda Estou Aqui (2022)

Este filme emocionante acompanha a trajetória de personagens que enfrentam desafios da vida com coragem e esperança.

Comovente, mas acessível para todas as idades, Ainda Estou Aqui traz reflexões sobre superação, união familiar e resiliência.

5. O Auto da Compadecida (2000)

Um clássico do cinema brasileiro que mistura humor, aventura e crítica social.

Com João Grilo e Chicó, o filme é divertido, emocionante e repleto de elementos da cultura nordestina, conquistando crianças e adultos com sua narrativa envolvente.

