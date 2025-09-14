10 filmes mais populares da semana!
Ranking reúne estreias, clássicos revisitados e animações, refletindo a diversidade de interesses dos cinéfilos. Veja a lista completa!
A rede social Letterboxd, popular entre os amantes de cinema, divulgou a lista dos filmes mais comentados e assistidos da semana. O ranking traz desde estreias aguardadas até clássicos revisitados e animações, mostrando a variedade de gostos entre os usuários. Terror, drama, comédia e documentário estão entre os gêneros mais destacados.
Entre os destaques, a franquia Invocação do Mal aparece em duas posições: o capítulo final, O Último Ritual, lidera o ranking, enquanto o primeiro filme da saga segue firme, comprovando a força da série criada por James Wan no imaginário do público.
Outro título que chamou atenção foi o suspense A Hora do Mal, estrelado por Julia Garner. A produção vem recebendo elogios da crítica e ganhou espaço entre os usuários da plataforma, que destacam a tensão crescente do filme, tornando-o um dos mais fortes da temporada.
A Netflix também aparece com destaques variados. O documentário Número Desconhecido: Catfishing na Escola repercutiu ao abordar um caso real de cyberbullying, enquanto a animação Guerreiras do K-Pop conquistou o público jovem, reforçando o crescimento das produções animadas voltadas a esse público.
Outros filmes em alta incluem Ladrões, com Austin Butler, e Luta de Classes, estrelado por Denzel Washington. Embora ainda não tenham alcançado todo o circuito comercial, ambos se destacaram entre os cinéfilos mais atentos, figurando entre os mais registrados no Letterboxd nesta semana.
O ranking também trouxe novidades como Corra que a Polícia Vem Aí, Os Roses – Até que a Morte os Separe, com Olivia Colman, e O Clube do Crime das Quintas-Feiras, protagonizado por Helen Mirren. A lista mostra equilíbrio entre tradição e lançamentos recentes.
Lista completa dos mais populares no Letterboxd esta semana
- Invocação do Mal 4: O Último Ritual
- A Hora do Mal
- Número Desconhecido: Catfishing na Escola
- Ladrões
- Luta de Classes
- Guerreiras do K-Pop
- Os Roses – Até que a Morte os Separe
- Corra que a Polícia Vem Aí
- O Clube do Crime das Quintas-Feiras
- Invocação do Mal (2013)