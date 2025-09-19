5 filmes da Paramount perfeitos para maratonar com a família
Esses 5 filmes da Paramount oferecem uma mistura de humor, aventura e lições de vida, tornando qualquer maratona familiar divertida e memorável
Escolher filmes para toda a família nem sempre é tarefa fácil. É preciso encontrar histórias leves, divertidas, educativas e que agradem tanto crianças quanto adultos.
Pensando nisso, o Social1 selecionou cinco filmes da Paramount que são perfeitos para uma maratona em família:
1. Meu Malvado Favorito (2010)
Esta animação conquistou o público com a história do vilão Gru, que tem seu mundo transformado quando adota três meninas.
Repleto de humor, aventuras e lições sobre amor e família, é garantia de diversão para todas as idades.
2. A Fuga das Galinhas (2000)
Um clássico da animação stop-motion, o filme conta a história de galinhas que planejam escapar de uma fazenda para evitar virar tortas.
A narrativa inteligente e divertida mistura aventura e humor, conquistando tanto crianças quanto adultos.
3. As Aventuras de Tintim (2011)
Dirigido por Steven Spielberg, o longa traz o repórter Tintim em uma jornada cheia de mistérios, ação e descobertas.
A animação em CGI impressiona pela qualidade visual e pelo ritmo dinâmico, tornando-se uma escolha excelente para maratonas familiares.
4. A Família do Futuro (2007)
Este filme mistura ficção científica e comédia ao contar a história de uma menina que viaja no tempo e conhece sua família do futuro.
Com mensagens sobre valores familiares e escolhas de vida, é uma opção emocionante e divertida.
5. Ratatouille (2007)
Embora seja uma produção da Pixar, distribuída pela Paramount em alguns mercados, este filme encantador conta a história de um rato que sonha em se tornar chef de cozinha.
Além de trazer lições sobre coragem e dedicação, é uma experiência que desperta risadas e emoção em todas as idades.