"O Que é isso, Companheiro?" retorna aos cinemas em versão remasterizada

Longa de 1997, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, será exibido em todo o Brasil de 18 a 24 de setembro com distribuição da Cinecolor

Clique aqui e escute a matéria

Um dos filmes brasileiros de maior repercussão internacional está de volta às telonas: O Que é Isso, Companheiro? (1997), dirigido por Bruno Barreto, retorna aos cinemas em cópia remasterizada. A exibição acontece de 18 a 24 de setembro, em parceria entre a Cinecolor e a LC Barreto, produtora responsável por alguns dos maiores sucessos do audiovisual brasileiro.

Inspirado no livro homônimo de Fernando Gabeira, publicado em 1979, o longa retrata um dos capítulos mais emblemáticos da ditadura militar brasileira: o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969.

O enredo acompanha a ação organizada por membros do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) e da ALN (Ação Libertadora Nacional), que exigiam a libertação de 15 presos políticos em troca da vida do diplomata. A trama evidencia o clima de repressão do período, a luta de grupos de esquerda pela democracia e a liberdade, além das tensões políticas que marcaram a história recente do Brasil.

Com um elenco de peso, que inclui Fernanda Torres, Pedro Cardoso, Matheus Nachtergaele, Luiz Fernando Guimarães e Selton Mello, o filme conquistou destaque mundial e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1998, consolidando-se como um marco do cinema brasileiro contemporâneo.

A L.C. Barreto possui uma trajetória tão rica que se confunde com a própria história do cinema brasileiro e latino-americano. Fundada em 1963, já realizou mais de 80 produções e co-produções de curta e longa-metragem, respeitando rigorosos padrões técnicos e artísticos. Esse compromisso com a qualidade rendeu à produtora diversos prêmios e abriu as portas do mercado internacional.

A empresa aplica sua reconhecida capacidade em uma ampla variedade de produções, que vão desde filmes publicitários e vídeos corporativos, institucionais, de treinamento e motivacionais, até programas especiais para TV, documentários, videoclipes, trilhas sonoras, jingles, spots publicitários, projetos multimídia (CD-ROM e DVDs interativos), conteúdos para telefonia e ações de merchandising.

Entre seus títulos mais emblemáticos estão Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Quatrilho, O Que é Isso, Companheiro?, Bye Bye Brasil e Terra em Transe. A produtora também já foi homenageada em retrospectivas e exibições de cópias restauradas no Lincoln Center, em Nova York, e nas cinematecas de Paris e Madri.

A lista completa de salas e cidades que exibirão O Que é Isso, Companheiro? será divulgada em breve à imprensa e nas redes sociais da Cinecolor.