Saiba quem é Tânia Maria, atriz nordestina de 78 anos que pode disputar o Oscar

Depois da sua atuação em O Agente Secreto (2025), atriz foi mencionada na lista da revista Variety como uma das possíveis indicadas ao Oscar 2026

Por Guilherme Gusmão Publicado em 15/09/2025 às 16:59 | Atualizado em 15/09/2025 às 17:11
Atriz e artesã de 78 anos é cotada para o Oscar por "O Agente Secreto'
Atriz e artesã de 78 anos é cotada para o Oscar por "O Agente Secreto' - Reprodução/Instagram/@taniamariaatriz

Aos 78 anos, Tânia Maria, natural do povoado Santo Antônio da Cobra, em Parelhas, no Rio Grande do Norte, está conquistando o cenário cinematográfico nacional e internacional.

Reconhecida por sua atuação como Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto (2025), dirigido por Kleber Mendonça Filho, ela foi mencionada na lista da revista Variety como uma das possíveis indicadas ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Uma estrela em ascensão

Tânia Maria estreou no cinema aos 72 anos, participando do aclamado filme Bacurau (2019), também dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Sua interpretação de Dona Sebastiana em O Agente Secreto tem sido amplamente elogiada por sua autenticidade e profundidade emocional. A personagem, uma proprietária de apartamentos em Recife que acolhe refugiados com generosidade e bom humor, tornou-se o coração da trama, conquistando o público e a crítica.

Reconhecimento internacional

A inclusão de Tânia Maria na lista da Variety é um marco significativo em sua carreira.

Embora a posição 25ª na lista de possíveis indicadas ao Oscar ainda seja distante, o simples fato de sua citação já representa um feito notável e motivo de orgulho para o cinema brasileiro.

Desafios e determinação

Apesar do reconhecimento internacional, a atriz enfrenta desafios logísticos devido à sua idade avançada. Ela já expressou que sua disposição para longas viagens internacionais é limitada, o que pode dificultar sua participação em campanhas promocionais para o Oscar.

No entanto, sua paixão pela arte e dedicação à profissão continuam a inspirar todos ao seu redor.

 

