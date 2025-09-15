Saiba quem é Tânia Maria, atriz nordestina de 78 anos que pode disputar o Oscar
Depois da sua atuação em O Agente Secreto (2025), atriz foi mencionada na lista da revista Variety como uma das possíveis indicadas ao Oscar 2026
Por
Guilherme Gusmão
Publicado em 15/09/2025 às 16:59
| Atualizado em 15/09/2025 às 17:11
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Aos 78 anos, Tânia Maria, natural do povoado Santo Antônio da Cobra, em Parelhas, no Rio Grande do Norte, está conquistando o cenário cinematográfico nacional e internacional.
Reconhecida por sua atuação como Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto (2025), dirigido por Kleber Mendonça Filho, ela foi mencionada na lista da revista Variety como uma das possíveis indicadas ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.
Uma estrela em ascensão
Tânia Maria estreou no cinema aos 72 anos, participando do aclamado filme Bacurau (2019), também dirigido por Kleber Mendonça Filho.
Sua interpretação de Dona Sebastiana em O Agente Secreto tem sido amplamente elogiada por sua autenticidade e profundidade emocional. A personagem, uma proprietária de apartamentos em Recife que acolhe refugiados com generosidade e bom humor, tornou-se o coração da trama, conquistando o público e a crítica.
Reconhecimento internacional
A inclusão de Tânia Maria na lista da Variety é um marco significativo em sua carreira.
Embora a posição 25ª na lista de possíveis indicadas ao Oscar ainda seja distante, o simples fato de sua citação já representa um feito notável e motivo de orgulho para o cinema brasileiro.
Desafios e determinação
Apesar do reconhecimento internacional, a atriz enfrenta desafios logísticos devido à sua idade avançada. Ela já expressou que sua disposição para longas viagens internacionais é limitada, o que pode dificultar sua participação em campanhas promocionais para o Oscar.
No entanto, sua paixão pela arte e dedicação à profissão continuam a inspirar todos ao seu redor.