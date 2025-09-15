'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após campanha acirrada com 'Manas', Academia Brasileira de Cinema fez anúncio: 'É um filme importantíssimo, que tem que ser dado o devido valor'

O filme pernambucano "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na tentativa de indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, na 98ª edição da premiação anual.

A decisão foi revelada em uma live da Academia, nesta segunda-feira (15).

O longa concorria com "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; "Manas", de Mariana Brennand; "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal; e "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi.

Sara Silveira, integrante da Academia, destacou todo o "aparato que esse filme construiu". "Esteve em Cannes com duas Palmas. É um filme importantíssimo, que tem de receber o devido valor. Esse filme, reunindo toda essa força, chegou a esse nome", disse.

"Quero deixar bem claro: desses seis filmes, todos passaram por nós com muita dedicação e avaliação. É uma grande honra e muito respeito às nossas equipes", completou.

Campanha acirrada

Atriz estreante Jamilli Correa vive Marcielle no filme 'Manas', de Marianna Brennand - STILL

Embora "O Agente Secreto" fosse uma escolha quase natural por conta dos prêmios em Cannes, "Manas" ganhou força depois que o ator estadunidense Sean Penn se tornou produtor executivo da obra. O filme de Brennand tem Dira Paes no elenco.

"Manas", que denuncia a exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, foi exibido em Los Angeles no último fim de semana, com a presença de Penn, da atriz Julia Roberts e de outras personalidades de Hollywood, incluindo membros votantes da Academia que decide os vencedores do Oscar.

Além disso, empresários assinaram uma carta em apoio à candidatura de "Manas". O documento reuniu mais de 70 assinaturas de representantes de diversos setores.

'O Agente Secreto' foi a escolha mais segura

Cena de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura e Hermínia Guedes - DIVULGAÇÃO Imagem de Wagner Moura em 'O Agente Secreto' - DIVULGAÇÃO Imagem de Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto' - DIVULGAÇÃO

Por conta dessa movimentação, foi iniciada uma campanha nas redes sociais para que "O Agente Secreto" fosse o escolhido.

A atriz Fernanda Torres, que havia publicado sobre o filme de Mariana Brennand, precisou se explicar em vídeo, afirmando que defendia a escolha de "O Agente Secreto".

Além de duplamente premiado no Festival de Cannes — Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) —, o longa ambientado no Recife ganhou distribuição da empresa Neon nos Estados Unidos.

Essa distribuidora foi a mesma responsável por "Anora", vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2025. Assim, "O Agente Secreto" é visto como o título brasileiro com mais chances de ter uma campanha de sucesso — o que, afinal, é o fator decisivo na corrida pela indicação.

O cinema brasileiro pode ganhar mais atenção após o sucesso da campanha de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que foi premiado como Melhor Filme Internacional e teve outras três indicações na premiação.

Na disputa internacional, o filme de Mendonça Filho deve enfrentar o peso de "Un Simple Accident", coprodução franco-iraniana-luxemburguesa dirigida e roteirizada por Jafar Panahi, vencedora da Palma de Ouro em Cannes.

O filme

"O Agente Secreto" narra a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que se muda para Recife durante um Carnaval de 1977, na ditadura militar, e descobre que está sendo espionado. O longa-metragem estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

A Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema deste ano foi formada por: Ailton Franco Junior, produtor (RJ); Cecilia Amado, diretora (BA); Cibele Amaral, diretora (DF); Eva Pereira, diretora (TO); Felipe Lopes, distribuidor (RJ); Hsu Chien Hsin, diretor (RJ); Jeferson De, diretor (RJ); Lázaro Ramos, diretor e ator (BA); Maíra Oliveira, roteirista (RS); Marcelo Serrado, ator (RJ); Rodrigo Teixeira, produtor (SP); Sara Silveira, produtora e presidente da comissão (SP); Simone Zuccolotto, jornalista (RJ); Solange Moraes, produtora (BA); Tatiana Issa, produtora (SP).

