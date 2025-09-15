fechar
Cultura | Notícia

'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar

Após campanha acirrada com 'Manas', Academia Brasileira de Cinema fez anúncio: 'É um filme importantíssimo, que tem que ser dado o devido valor'

Por Emannuel Bento Publicado em 15/09/2025 às 12:41 | Atualizado em 15/09/2025 às 13:26
Cena de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho
Cena de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O filme pernambucano "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na tentativa de indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, na 98ª edição da premiação anual.

A decisão foi revelada em uma live da Academia, nesta segunda-feira (15).

O longa concorria com "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; "Manas", de Mariana Brennand; "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal; e "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi.

Leia Também

Sara Silveira, integrante da Academia, destacou todo o "aparato que esse filme construiu". "Esteve em Cannes com duas Palmas. É um filme importantíssimo, que tem de receber o devido valor. Esse filme, reunindo toda essa força, chegou a esse nome", disse.

"Quero deixar bem claro: desses seis filmes, todos passaram por nós com muita dedicação e avaliação. É uma grande honra e muito respeito às nossas equipes", completou.

Campanha acirrada

STILL
Atriz estreante Jamilli Correa vive Marcielle no filme 'Manas', de Marianna Brennand - STILL

Embora "O Agente Secreto" fosse uma escolha quase natural por conta dos prêmios em Cannes, "Manas" ganhou força depois que o ator estadunidense Sean Penn se tornou produtor executivo da obra. O filme de Brennand tem Dira Paes no elenco.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Manas", que denuncia a exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, foi exibido em Los Angeles no último fim de semana, com a presença de Penn, da atriz Julia Roberts e de outras personalidades de Hollywood, incluindo membros votantes da Academia que decide os vencedores do Oscar.

Além disso, empresários assinaram uma carta em apoio à candidatura de "Manas". O documento reuniu mais de 70 assinaturas de representantes de diversos setores.

'O Agente Secreto' foi a escolha mais segura

DIVULGAÇÃO
Cena de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura e Hermínia Guedes - DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO
Imagem de Wagner Moura em 'O Agente Secreto' - DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO
Imagem de Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto' - DIVULGAÇÃO

Por conta dessa movimentação, foi iniciada uma campanha nas redes sociais para que "O Agente Secreto" fosse o escolhido.

A atriz Fernanda Torres, que havia publicado sobre o filme de Mariana Brennand, precisou se explicar em vídeo, afirmando que defendia a escolha de "O Agente Secreto".

Além de duplamente premiado no Festival de Cannes — Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) —, o longa ambientado no Recife ganhou distribuição da empresa Neon nos Estados Unidos.

Essa distribuidora foi a mesma responsável por "Anora", vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2025. Assim, "O Agente Secreto" é visto como o título brasileiro com mais chances de ter uma campanha de sucesso — o que, afinal, é o fator decisivo na corrida pela indicação.

O cinema brasileiro pode ganhar mais atenção após o sucesso da campanha de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que foi premiado como Melhor Filme Internacional e teve outras três indicações na premiação.

Na disputa internacional, o filme de Mendonça Filho deve enfrentar o peso de "Un Simple Accident", coprodução franco-iraniana-luxemburguesa dirigida e roteirizada por Jafar Panahi, vencedora da Palma de Ouro em Cannes.

O filme

"O Agente Secreto" narra a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que se muda para Recife durante um Carnaval de 1977, na ditadura militar, e descobre que está sendo espionado. O longa-metragem estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

A Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema deste ano foi formada por: Ailton Franco Junior, produtor (RJ); Cecilia Amado, diretora (BA); Cibele Amaral, diretora (DF); Eva Pereira, diretora (TO); Felipe Lopes, distribuidor (RJ); Hsu Chien Hsin, diretor (RJ); Jeferson De, diretor (RJ); Lázaro Ramos, diretor e ator (BA); Maíra Oliveira, roteirista (RS); Marcelo Serrado, ator (RJ); Rodrigo Teixeira, produtor (SP); Sara Silveira, produtora e presidente da comissão (SP); Simone Zuccolotto, jornalista (RJ); Solange Moraes, produtora (BA); Tatiana Issa, produtora (SP).

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Emmy 2025: maior premiação de séries e programas de TV foi marcada por recorde e pioneirismo histórico; veja lista de ganhadores
PREMIAÇÃO

Emmy 2025: maior premiação de séries e programas de TV foi marcada por recorde e pioneirismo histórico; veja lista de ganhadores
'O Agente Secreto' representará o Brasil na cerimônia do Oscar em 2026
OSCAR 2026

'O Agente Secreto' representará o Brasil na cerimônia do Oscar em 2026

Compartilhe

Tags