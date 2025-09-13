fechar
Conheça os filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar 2026

Entre os destaques, estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e "O Último Azul", de Gabriel Mascaro. Saiba quem poderá representar o Brasil

Por Marilia Pessoa Publicado em 13/09/2025 às 17:37 | Atualizado em 13/09/2025 às 17:41
O Agente Secreto é uma dos filmes que será lançado em 2025
O Agente Secreto é uma dos filmes que será lançado em 2025 - Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema divulgou os seis filmes que vão concorrer a uma vaga no Oscar 2026.

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e "O Último Azul", de Gabriel Mascaro são fortes candidatos para representar o Brasil na maior premiação do cinema internacional.

A seleção final será revelada em 22 de janeiro de 2026. A Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences vai anunciar os filmes que disputarão “Melhor Filme Estrangeiro”.

Conheça a seguir os filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar 2026:

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Em 1977, Marcelo (Wagner Moura) é um professor de 40 anos que foge de um passado violento em São Paulo para tentar recomeçar a vida em Recife.

No entanto, sua chegada na cidade, em plena semana de Carnaval, rapidamente vira seu refúgio de cabeça para baixo.

Ele descobre que o caos que tentava evitar o seguiu, e para piorar, ele se sente vigiado pelos vizinhos.

A nova vida que ele esperava ter, de paz e anonimato, se torna uma armadilha.

Oeste Outra Vez, de Erico Rassi

Ambientado no sertão de Goiás, o filme acompanha Totó (Ângelo Antônio) e Durval (Babu Santana), dois homens abandonados pela mesma mulher.

Inspirado nos clássicos do faroeste, a rivalidade entre eles se transforma em um conflito brutal, onde honra, orgulho e desespero se misturam.

A história explora as angústias e amarguras de quem se sente perdido e revela como as cicatrizes do passado moldam esses homens forjados pelo isolamento do sertão.

O Último Azul, de Gabriel Mascaro

Em um futuro distópico, o Brasil tem uma política de exílio forçado para idosos, transferindo-os para colônias para que os jovens possam "produzir" sem interrupções.

Quando chega a vez de Tereza (77 anos), uma moradora da Amazônia, ela decide realizar um último desejo antes de ser levada para a colônia.

Ela embarca em uma viagem pelos rios da região, sem saber que sua jornada mudará o rumo de sua vida para sempre.

Manas, de Marianna Brennand

Marcielle (Jamilli Correa), uma adolescente de 13 anos na periferia da Ilha de Marajó (Pará), sofre com a perda da irmã mais velha, que partiu em busca de uma nova vida.

Marcielle percebe que suas próprias idealizações estão presas em um ciclo de dor e sofrimento.

Preocupada com a irmã mais nova e sem muitas opções para o futuro, ela decide confrontar a violência que assola as mulheres de sua família e comunidade.

Kasa Branca, de Luciano Vidigal

Inspirado em fatos reais, o filme acompanha Dé (Big Jaum), um adolescente negro que vive na periferia de Mesquita, no Rio de Janeiro.

Sem estrutura familiar, ele é o único responsável por cuidar de sua avó, Dona Almerinda, que tem Alzheimer.

Quando descobre que a doença da avó está em fase terminal, Dé, junto com seus amigos Adrianim (Diego Francisco) e Martins (Ramon Francisco), decide aproveitar cada momento com ela, em uma jornada que celebra o amor e a amizade em meio às dificuldades.

Baby, de Marcelo Caetano

Recém-saído de um centro de detenção, o jovem Wellington (João Pedro Mariano), apelidado de Baby, se vê perdido nas ruas de São Paulo.

Ele conhece Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa que o acolhe e se propõe a ensiná-lo as artimanhas da vida.

A relação entre os dois é marcada por uma mistura de exploração, proteção, ciúmes e cumplicidade, explorando as complexas conexões humanas em um ambiente urbano vibrante.

