Além de Wandinha, confira outras séries e filmes com Jenna Ortega para maratonar no streaming

Jenna Ortega conquistou o público ao interpretar Wandinha na série da Netflix, mas sua trajetória vai muito além da icônica personagem. Com papéis que variam da comédia ao terror, a atriz se consolidou como um dos grandes nomes da nova geração de Hollywood.

Para quem deseja conhecer mais da carreira dela, reunimos algumas produções disponíveis nas principais plataformas de streaming.

Séries com Jenna Ortega

Jane the Virgin (2014) – Paramount+

Na trama, Ortega vive a versão jovem de Jane, papel que marcou o início de sua visibilidade no mercado internacional.

Stuck in the Middle (2016) – Disney+

A atriz interpreta Harley Diaz, a filha do meio de uma família numerosa, em uma comédia leve e divertida que a colocou no radar do público adolescente.

You (2ª temporada) – Netflix

Na série de suspense, ela surge como Ellie Alves, uma jovem que acaba se envolvendo no perigoso universo de Joe Goldberg.

Filmes com Jenna Ortega

Dia do Sim (2021) – Netflix

Uma comédia familiar em que Ortega interpreta Katie Torres, filha de pais que precisam dizer “sim” a todos os pedidos dos filhos por um dia.

X – A Marca da Morte (2022) – Prime Video

Um terror elogiado pela crítica, onde ela vive Lorraine, integrante de um grupo de jovens que enfrenta situações macabras em uma fazenda isolada.

Pânico 6 (2023) – Google Play e Apple TV (aluguel)

A atriz assume o papel de Tara Carpenter, consolidando-se como uma das protagonistas da nova fase da clássica franquia de terror.

A Garota de Miller (2024) – Prime Video

Ortega interpreta Cairo Sweet, em um drama envolvente sobre relações complexas e desafios pessoais.

Beetlejuice Beetlejuice (2024) – HBO Max

Na aguardada sequência do clássico, ela brilha como Astrid Deetz, filha de Lydia, personagem de Winona Ryder.

