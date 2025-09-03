Wicked Parte 2 ganha teaser com cenas inéditas; assista
Novo filme estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro. Confira o teaser trailer a seguir!
Um novo teaser trailer de “Wicked: Parte 2” foi divulgado nesta quarta-feira (3). A sequência do filme estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo chega aos cinemas brasileiros no dia 20 de novembro.
Na história, as bruxas Elphaba e Glinda se conhecem na escola e, apesar de serem muito diferentes, constroem uma grande amizade.
Essa relação é colocada à prova quando o misterioso Mágico de Oz as convida para a Cidade Esmeralda, onde segredos sobre o reino são revelados.
Veja o novo teaser trailer que contém cenas inéditas:
O longa é dirigido por Jon M. Chu e adapta para o cinema o famoso musical que conta a história de Glinda e da Bruxa Má do Oeste, Elphaba, antes da chegada de Dorothy no Reino de Oz.
O elenco ainda inclui Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang e Bronwyn James.