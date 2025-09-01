House of Guinness: nova série do criador de Peaky Blinders ganha trailer oficial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix divulgou o trailer oficial de House of Guinness, nova série do criador de Peaky Blinders, que estreia em 25 de setembro. A plataforma descreveu a produção como uma história onde “os problemas têm sabor amargo” e provocou o público: “Quem vai conseguir manter a cabeça fria?”

Situada no século XIX, a série acompanha a família Guinness após a morte de Sir Benjamin Guinness, responsável pelo sucesso da cervejaria homônima. A trama explora o impacto do testamento de Benjamin na vida de seus quatro filhos Arthur, Edward, Anne e Ben, e de personagens que trabalham em Dublin e interagem com o fenômeno que é a Guinness.

A narrativa mistura drama familiar, intrigas e ambição empresarial, reimaginando um período histórico marcado pelo poder e pelos conflitos internos da dinastia.

O elenco reúne Niamh McCormack, Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fair, Fionn O’Shea, Seamus O’Hara, Dervla Kirwan e Michael McElhatton, entre outros talentos. Com oito episódios, a produção conta com direção de Tom Shankland e Mounia Akl, enquanto Steven Knight assina a criação, acompanhado dos produtores Karen Wilson, Elinor Day e Martin Haines.

Com a mesma pegada épica e sombria de Peaky Blinders, House of Guinness promete transportar o público para os bastidores de uma das famílias mais icônicas da Europa, mostrando rivalidades, estratégias e os desafios de manter uma fortuna e um legado. A série chega à Netflix em 25 de setembro.