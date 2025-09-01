House of Guinness: nova série do criador de Peaky Blinders ganha trailer oficial
A Netflix divulgou o trailer oficial de House of Guinness, nova série do criador de Peaky Blinders, que estreia em 25 de setembro. A plataforma descreveu a produção como uma história onde “os problemas têm sabor amargo” e provocou o público: “Quem vai conseguir manter a cabeça fria?”
Situada no século XIX, a série acompanha a família Guinness após a morte de Sir Benjamin Guinness, responsável pelo sucesso da cervejaria homônima. A trama explora o impacto do testamento de Benjamin na vida de seus quatro filhos Arthur, Edward, Anne e Ben, e de personagens que trabalham em Dublin e interagem com o fenômeno que é a Guinness.
A narrativa mistura drama familiar, intrigas e ambição empresarial, reimaginando um período histórico marcado pelo poder e pelos conflitos internos da dinastia.
O elenco reúne Niamh McCormack, Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fair, Fionn O’Shea, Seamus O’Hara, Dervla Kirwan e Michael McElhatton, entre outros talentos. Com oito episódios, a produção conta com direção de Tom Shankland e Mounia Akl, enquanto Steven Knight assina a criação, acompanhado dos produtores Karen Wilson, Elinor Day e Martin Haines.
Com a mesma pegada épica e sombria de Peaky Blinders, House of Guinness promete transportar o público para os bastidores de uma das famílias mais icônicas da Europa, mostrando rivalidades, estratégias e os desafios de manter uma fortuna e um legado. A série chega à Netflix em 25 de setembro.