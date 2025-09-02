fechar
Novo trailer de Marvel Zombies mostra Vingadores, Homem-Aranha e até Thanos em versão zumbi

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/09/2025 às 22:55
A Marvel divulgou um novo trailer da aguardada série animada Marvel Zombies, que traz de volta heróis e vilões icônicos em um cenário de apocalipse zumbi. Entre as presenças confirmadas estão Vingadores, Homem-Aranha, Blade e até Thanos, em uma versão assustadora.

Com estreia marcada para 24 de setembro no Disney+, a produção contará com quatro episódios lançados de uma só vez. A trama é uma continuação livre da história de zumbis apresentada em What If…?, acompanhando uma nova geração de personagens que precisa sobreviver enquanto enfrenta super-heróis transformados em monstros.

Dirigida por Bryan Andrews, conhecido por Samurai Jack, a série promete reinventar o universo Marvel sob uma perspectiva mais sombria e intensa. O elenco de vozes reúne nomes como Elizabeth Olsen, David Harbour, Simu Liu, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne, Iman Vellani, Randall Park e Todd Williams.

Com muita ação, suspense e versões inesperadas de personagens amados, Marvel Zombies promete ser um dos lançamentos mais impactantes da Marvel no streaming este ano.

