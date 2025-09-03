fechar
Filmes | Notícia

5 obras emocionantes com Octavia Spencer que você precisa assistir

Do drama ao suspense, a atriz vencedora do Oscar entrega atuações intensas e inesquecíveis. Confira 5 obras emocionantes que a atriz atuou

Por Guilherme Gusmão Publicado em 03/09/2025 às 15:36
Octavia Spencer &eacute; a protagonista de 'Madame C. J. Walker', na Netflix.
Octavia Spencer é a protagonista de 'Madame C. J. Walker', na Netflix. - AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

Clique aqui e escute a matéria

Octavia Spencer é uma daquelas atrizes que transformam qualquer papel em algo memorável. Com uma carreira marcada por personagens fortes, humanos e emocionantes, ela se consolidou como uma das grandes artistas de Hollywood.

Seja em dramas históricos, suspenses psicológicos ou filmes inspiradores, Spencer conquista o público com sua presença poderosa e atuação sensível.

A seguir, reunimos 5 obras emocionantes estreladas por Octavia Spencer, perfeitas para quem quer se emocionar, refletir e admirar o talento da atriz. Confira:

1. Histórias Cruzadas 

Neste drama ambientado nos anos 1960, em meio à segregação racial no sul dos Estados Unidos, Octavia Spencer interpreta Minny Jackson, uma empregada doméstica ousada e carismática que se junta a outras mulheres negras para contar suas histórias.

O filme é baseado no livro de Kathryn Stockett.

É impossível não se emocionar com a força, dignidade e humor que Spencer traz para o papel. A atuação lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante e colocou seu nome no topo de Hollywood.

2. Estrelas Além do Tempo 

Baseado em fatos reais, o filme conta a história de três mulheres negras que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60.

Octavia interpreta Dorothy Vaughan, uma matemática autodidata e pioneira na programação de computadores.

Inspirador e emocionante, o filme mostra o impacto de mulheres esquecidas pela história. Spencer foi novamente indicada ao Oscar por sua performance comovente e sutil.

3. A Cabana 

Neste drama espiritual, Octavia Spencer interpreta uma forma humanizada de Deus, que ajuda um homem em luto a encontrar cura e perdão após uma tragédia familiar devastadora. O papel, que poderia facilmente cair no exagero, é conduzido por Spencer com delicadeza e profundidade emocional.

"A Cabana" é um filme sobre fé, dor e redenção — e a atuação de Spencer é o coração pulsante dessa jornada de cura.

4. Luce

Neste drama tenso, Octavia interpreta Harriet Wilson, uma professora preocupada com o comportamento de um aluno brilhante, adotado de uma zona de guerra na África.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O filme mergulha em debates sobre raça, expectativas sociais e manipulação, mantendo o espectador em constante dúvida sobre o que é verdade.

Spencer entrega uma performance contida, poderosa e cheia de camadas — questionando as aparências e as pressões sociais impostas sobre indivíduos racializados.

5. A Vida e a História de Madam C.J. Walker

Nesta minissérie inspiradora, Spencer dá vida à primeira mulher negra a se tornar milionária por mérito próprio nos Estados Unidos, a empresária Madam C.J. Walker.A produção mostra sua luta contra o racismo, o machismo e as adversidades do mercado para construir um império de produtos capilares voltado para mulheres negras.

É uma aula de história, representatividade e empoderamento feminino — com uma atuação vibrante de Spencer que transmite garra, emoção e dignidade em cada cena.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
4 novos doramas chegam ao streaming em setembro
DORAMAS

4 novos doramas chegam ao streaming em setembro

Compartilhe

Tags