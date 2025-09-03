5 obras emocionantes com Octavia Spencer que você precisa assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Do drama ao suspense, a atriz vencedora do Oscar entrega atuações intensas e inesquecíveis. Confira 5 obras emocionantes que a atriz atuou

Clique aqui e escute a matéria

Octavia Spencer é uma daquelas atrizes que transformam qualquer papel em algo memorável. Com uma carreira marcada por personagens fortes, humanos e emocionantes, ela se consolidou como uma das grandes artistas de Hollywood.

Seja em dramas históricos, suspenses psicológicos ou filmes inspiradores, Spencer conquista o público com sua presença poderosa e atuação sensível.

A seguir, reunimos 5 obras emocionantes estreladas por Octavia Spencer, perfeitas para quem quer se emocionar, refletir e admirar o talento da atriz. Confira:

1. Histórias Cruzadas

Neste drama ambientado nos anos 1960, em meio à segregação racial no sul dos Estados Unidos, Octavia Spencer interpreta Minny Jackson, uma empregada doméstica ousada e carismática que se junta a outras mulheres negras para contar suas histórias.

O filme é baseado no livro de Kathryn Stockett.



É impossível não se emocionar com a força, dignidade e humor que Spencer traz para o papel. A atuação lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante e colocou seu nome no topo de Hollywood.

2. Estrelas Além do Tempo

Baseado em fatos reais, o filme conta a história de três mulheres negras que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60.

Octavia interpreta Dorothy Vaughan, uma matemática autodidata e pioneira na programação de computadores.

Inspirador e emocionante, o filme mostra o impacto de mulheres esquecidas pela história. Spencer foi novamente indicada ao Oscar por sua performance comovente e sutil.

3. A Cabana

Neste drama espiritual, Octavia Spencer interpreta uma forma humanizada de Deus, que ajuda um homem em luto a encontrar cura e perdão após uma tragédia familiar devastadora. O papel, que poderia facilmente cair no exagero, é conduzido por Spencer com delicadeza e profundidade emocional.



"A Cabana" é um filme sobre fé, dor e redenção — e a atuação de Spencer é o coração pulsante dessa jornada de cura.

4. Luce

Neste drama tenso, Octavia interpreta Harriet Wilson, uma professora preocupada com o comportamento de um aluno brilhante, adotado de uma zona de guerra na África.

O filme mergulha em debates sobre raça, expectativas sociais e manipulação, mantendo o espectador em constante dúvida sobre o que é verdade.

Spencer entrega uma performance contida, poderosa e cheia de camadas — questionando as aparências e as pressões sociais impostas sobre indivíduos racializados.

5. A Vida e a História de Madam C.J. Walker

Nesta minissérie inspiradora, Spencer dá vida à primeira mulher negra a se tornar milionária por mérito próprio nos Estados Unidos, a empresária Madam C.J. Walker.A produção mostra sua luta contra o racismo, o machismo e as adversidades do mercado para construir um império de produtos capilares voltado para mulheres negras.

É uma aula de história, representatividade e empoderamento feminino — com uma atuação vibrante de Spencer que transmite garra, emoção e dignidade em cada cena.