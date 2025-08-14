Filme pernambucano 'O Ano da Serpente' é selecionado para festival internacional de cinema
Longa experimental é dirigido por Bruno Vilela, e fará parte do Festival Kinoforum, em São Paulo, e traz ancestralidade e misticismo na trama
Das obras plásticas para as telas de cinema, o artista Bruno Vilela tem seu curta-metragem, 'O Ano da Serpente', selecionado para a Mostra Limite do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum, o maior evento do gênero na América Latina.
A obra será exibida no próximo dia 21 de agosto, na Cinemateca Brasileira, e também integra a programação nos dias 26 e 28 deste mês, no Centro Cultural de São Paulo e no Museu da Imagem e do Som, respectivamente.
A mostra é voltada para produções experimentais, e destaca 'O Ano da Serpente' poucos meses após o seu lançamento. A trama acompanha um viajante que, após encontrar uma caixa misteriosa com objetos enigmáticos, embarca em uma jornada pela floresta amazônica, onde sons e visões misteriosas se revelam como tentativas de comunicação da natureza. A Deusa Serpente, que surge em diferentes formas, o guia nesse transe místico.
Bruno Vilela e 'O Ano da Serpente'
O curta 'O Ano da Serpente' também marca a estreia da atriz Fernanda Braga. Ela é a responsável por viver a Deusa Serpente, o qual descreve a experiência como transformadora. "Era um papel que falava sobre ancestralidade, espiritualidade e reconexão. Foi algo místico e sagrado. Fiquei apreensiva quando recebi o convite, porque era importante honrar a personagem e a qualidade da obra de Bruno", declara.
Para além do audiovisual, Bruno Vilela também planeja o lançamento de uma revista em novembro. A publicação terá 117 páginas, com tiragem de 500 exemplares distribuídos nacionalmente, metade deles dedicada à produção de "O Ano da Serpente". A revista será lançada na Galeria Marco Zero, no Recife, e contará com um QR Code que dará acesso ao filme.
