"Anônimo 2" tem cartazes inéditos divulgados da aguardada sequência
O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas em 21 de agosto também em versões acessíveis! Saiba mais
A Universal Pictures divulgou cartazes inéditos do longa “Anônimo 2” (Nobody 2), sequência do thriller de ação de 2021 que estreou em primeiro lugar nas bilheteiras dos EUA.
Dirigido por Timo Tjahjanto, de “The Night Comes for Us” e “The Big 4”, o filme tem Bob Odenkirk, de “Better Call Saul” e “Breaking Bad”, de volta ao papel do protagonista, Hutch Mansell.
Com estreia marcada para 21 de agosto nos cinemas brasileiros, o longa é da 87North, Eighty Two Films, Odenkirk Provissiero Entertainment, com produção de Kelly McCormick, David Leitch, Marc Provissiero, Braden Aftergood e Bob Odenkirk e produção executiva de David Hyman.
“Anônimo 2” acompanha Hutch Mansell (Bob Odenkirk), um pacato pai de família com um passado violento que, mais uma vez, é forçado a confrontar antigos perigos quatro anos após o primeiro filme - desta vez, em meio a segredos familiares e uma viagem com a família a um hotel controlado por um traficante.
Sobrecarregados e distantes um do outro, Hutch e a esposa Becca (Connie Nielsen, nomeada para um Emmy Internacional) decidem levar os filhos (Gage Munroe e Paisley Cadorath) numa pequena viagem ao Wild Bill's Majestic Midway and Waterpark, onde Hutch e o seu irmão Harry (RZA, nomeado para um Grammy e um Emmy) passaram férias na infância.
Com seu pai, David (Christopher Lloyd, vencedor do Emmy), e a família, Hutch chega à charmosa cidade turística de Plummerville - ou como é conhecida localmente, “Plummerville é Summerville!” - pronto para aproveitar dias de sol e diversão.
No entanto, um encontro aparentemente trivial com alguns encrenqueiros locais desencadeia uma série de eventos perigosos, colocando-os na mira de um operador corrupto de parque temático, interpretado por John Ortiz (das franquias “Velozes e Furiosos” e “Bumblebee”), e do sombrio xerife da cidade, vivido por Colin Hanks (indicado ao Emmy e Globo de Ouro).
À medida que a tensão cresce, Hutch se vê confrontado com a chefe do crime mais insana e sanguinária que já enfrentou, papel da icônica Sharon Stone, vencedora do Emmy e indicada ao Oscar®.