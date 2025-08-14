Festival de Cinema de Gramado chega a 53ª edição em agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maior festival de cinema do país, evento teve início na quarta-feira (13) e segue até o dia 23 de agosto promovendo a valorização da sétima arte

Teve início, na última quarta-feira (13), o Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Considerado um dos maiores e mais tradicionais eventos da 7ª arte no país, o evento espera receber 400 mil pessoas.

A abertura oficial, no entanto, acontece apenas na próxima sexta-feira (15). Até o momento, o festival promoveu a mostra de produções estudantis. Ao longo da programação, 74 obras - entre curtas e longas - serão distribuídas em cinco mostras competitivas.

Neste ano, o Festival de Cinema de Gramado chega a sua 53ª edição, que segue até o dia 23 de agosto. Entre os destaques da exibição estão os filmes 'O Último Azul' e 'A Natureza das Coisas Invisíveis'.

Filme pernambucano "A Torre de Itapetim" é selecionado para festival internacional na Itália Leia Também

Premiação cinematográfica

Vale destacar que o Festival de Cinema de Gramado também é o responsável por premiar um longa com o disputado Kikito - o mais cobiçado do evento. Ao todo, seis longas disputam na categoria e serão exibidos no Palácio dos Festivais.

Os ingressos para o festival estão disponíveis no site oficial do evento. Para as sessões noturnas, os valores vão de R$ 65 (meia) a R$ 130 (inteira). Além disso, o preço varia de acordo com o dia da programação.