Filmes | Notícia

Festival de Cinema de Gramado chega a 53ª edição em agosto

Maior festival de cinema do país, evento teve início na quarta-feira (13) e segue até o dia 23 de agosto promovendo a valorização da sétima arte

Por JC Publicado em 14/08/2025 às 21:10 | Atualizado em 14/08/2025 às 21:12
FESTIVAL DE GRAMADO COME&Ccedil;A SUA MARATONA DE FILMES
FESTIVAL DE GRAMADO COMEÇA SUA MARATONA DE FILMES - DIEGO VARA/PRESSPHOTO

Teve início, na última quarta-feira (13), o Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Considerado um dos maiores e mais tradicionais eventos da 7ª arte no país, o evento espera receber 400 mil pessoas.

A abertura oficial, no entanto, acontece apenas na próxima sexta-feira (15). Até o momento, o festival promoveu a mostra de produções estudantis. Ao longo da programação, 74 obras - entre curtas e longas - serão distribuídas em cinco mostras competitivas.

Neste ano, o Festival de Cinema de Gramado chega a sua 53ª edição, que segue até o dia 23 de agosto. Entre os destaques da exibição estão os filmes 'O Último Azul' e 'A Natureza das Coisas Invisíveis'.

Premiação cinematográfica

Vale destacar que o Festival de Cinema de Gramado também é o responsável por premiar um longa com o disputado Kikito - o mais cobiçado do evento. Ao todo, seis longas disputam na categoria e serão exibidos no Palácio dos Festivais.

O Festival de Cinema de Gramado recebe patrocínio oficial da Stella Pure Gold, que conta com um espaço exclusivo no evento. A cerveja premium da Ambev possui o mesmo sabor clássico da Stella Artois, mas sem glúten, menos calorias e em uma elegante embalagem dourada.

Os ingressos para o festival estão disponíveis no site oficial do evento. Para as sessões noturnas, os valores vão de R$ 65 (meia) a R$ 130 (inteira). Além disso, o preço varia de acordo com o dia da programação.

