Quais são as cidades mais seguras do Brasil? 5 locais se destacam no ranking
Da tranquilidade do interior de SP à capital da tecnologia, conheça os cinco municípios brasileiros que se destacam pela segurança.
A segurança pública é uma das principais preocupações de quem busca um novo lugar para morar ou visitar. Enquanto a imagem de grandes cidades brasileiras está, por vezes, associada a altos índices de criminalidade, um novo estudo traz uma perspectiva diferente e promissora.
De acordo com o Ranking Connected Smart Cities, da Urban Systems, que leva em conta tópicos como homicídios e gastos com segurança, cinco municípios se destacaram como os mais seguros do país, revelando uma diversidade de locais onde é possível viver com mais tranquilidade.
Ranking revela os 5 municípios mais seguros do Brasil
1º - Santana de Parnaíba (SP)
Localizada na região metropolitana de São Paulo, Santana de Parnaíba conquistou o topo do ranking. A cidade, que harmoniza o seu preservado centro histórico com o crescimento de bairros modernos e condomínios, se destaca por uma gestão urbana eficiente e por investimentos contínuos em segurança e qualidade de vida.
2º - Ipojuca (PE)
Conhecida internacionalmente por suas praias paradisíacas, como Porto de Galinhas, Muro Alto e Maracaípe, Ipojuca é uma surpresa no topo do ranking. O município, com seu turismo aquecido, demonstra que é possível combinar o fluxo de visitantes com a segurança da população local, oferecendo um refúgio para quem busca lazer e paz à beira-mar.
3º - Florianópolis (SC)
A capital catarinense, já famosa por seu alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), reafirma sua posição como uma das melhores cidades para se viver no Brasil.
Além das belezas naturais e do ecossistema de tecnologia, Florianópolis se destaca pela segurança, resultado de uma infraestrutura urbana bem planejada e de um ambiente que favorece tanto o trabalho quanto o bem-estar.
4º - Mariana (MG)
Mariana é um tesouro histórico. A cidade, com sua rica arquitetura colonial, suas igrejas barrocas e seu ritmo de vida tranquilo, figura no ranking por ser um refúgio de paz. O foco na preservação cultural contribui para um cenário onde a segurança é um elemento natural do cotidiano.
5º - São Paulo (SP)
A inclusão da maior metrópole do país no ranking pode parecer surpreendente, mas a posição de São Paulo demonstra que, apesar dos desafios de uma cidade gigante, há avanços significativos na segurança. A capital paulista, polo econômico e cultural da América Latina, investe em tecnologia e planejamento para garantir a proteção de sua vasta população.