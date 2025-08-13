Por que é esta cidade interiorana é considerada uma das melhores para se viver no Brasil
Conheça o município paulista eleito o melhor do Brasil para se viver em 2025! Descubra a receita para a alta qualidade de vida da cidade.
Localizada no interior de São Paulo, a pequena cidade de Gavião Peixoto está sob os holofotes por um motivo notável: ela foi considerada a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida em 2025, segundo o novo Índice de Progresso Social (IPS Brasil).
Com uma impressionante nota de 73,26, o município se destaca por oferecer o equilíbrio ideal entre prosperidade econômica e bem-estar social.
Os segredos de Gavião Peixoto
A cidade abriga uma das unidades da Embraer, gigante da indústria aeroespacial. A presença da empresa gera empregos de alta qualificação e também movimenta toda a cadeia produtiva local, impulsionando o desenvolvimento.
Apesar da importância industrial, Gavião Peixoto mantém a atmosfera tranquila e acolhedora de uma cidade interiorana.
Com uma população pequena, de menos de 5 mil habitantes, o município oferece segurança, baixo trânsito e um forte senso de comunidade.
As ruas limpas e a abundância de áreas verdes incentivam um estilo de vida mais saudável e relaxado, em total contraste com a correria e o estresse das grandes capitais.
O que fazer na cidade?
Embora não seja um polo de turismo massivo, Gavião Peixoto tem seus próprios atrativos para quem busca contato com a natureza e tranquilidade.
A cidade é cortada pelo Rio Jacaré-Guaçu, que oferece belas paisagens e a oportunidade de pescar e praticar esportes náuticos. Além disso, as praças bem-cuidadas e os parques locais são perfeitos para passeios em família.
Gavião Peixoto é, em essência, um destino para quem valoriza a paz do interior e a qualidade de vida acima de tudo.