Cidades | Notícia

Os destinos que mais estão conquistando turistas em 2025

Kyoto, Valência, Cidade do Cabo, Melbourne e Cartagena se destacam por cultura, natureza e experiências únicas; confira mais detalhes!

Por Bianca Tavares Publicado em 14/08/2025 às 12:57
Imagem da vista panorâmica aérea da Cidade do Cabo ao pôr do sol
Imagem da vista panorâmica aérea da Cidade do Cabo ao pôr do sol - Rodrigo M. Nunes/iStock

A busca por viagens autênticas e experiências diferenciadas continua crescendo em 2025.

Pesquisas recentes apontam cidades que vêm atraindo turistas pelo aumento de visitantes, melhorias na infraestrutura, segurança e inovação nas atrações.

Descubra quais são as regiões!

Destinos mais procurados por turistas

Começamos a lista com Kyoto, no Japão, que combina tradição e modernidade, com eventos culturais e políticas sustentáveis. Valência se destaca pela infraestrutura premiada e transporte público eficiente.

Cidade do Cabo, na África do Sul, oferece praias secretas e trilhas naturais. Melbourne é referência em cultura, arte de rua e cafés, enquanto Cartagena se firma com roteiros históricos e eventos musicais ao ar livre.

Esses destinos atraem visitantes por oferecerem experiências diversificadas: gastronomia premiada, turismo sustentável, infraestrutura segura e atividades que vão da aventura ao lazer tranquilo.

Para garantir viagens sem imprevistos, turistas devem planejar reservas com antecedência e explorar roteiros personalizados.

O panorama de 2025 revela que os viajantes buscam mais do que pontos turísticos tradicionais: a demanda é por vivências únicas, cultura local e contato com a natureza.

Com informações do portal UAI.

