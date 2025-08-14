Quiet Cracking: o comportamento silencioso que trava promoções no trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fenômeno afasta profissionais de oportunidades e já atinge mais da metade dos trabalhadores, segundo pesquisa. Confira o que é e como evitar!

O “quiet cracking” é um comportamento cada vez mais comum no ambiente corporativo.

Ele ocorre quando o profissional cumpre apenas o necessário no trabalho, evitando desafios e iniciativas que poderiam impulsionar sua carreira.

Embora não resulte em demissão imediata, esse distanciamento mina as chances de crescimento.

De acordo com um levantamento da plataforma TalentLMS em 2025, 54% dos trabalhadores nos Estados Unidos já passaram por algo parecido.

O problema é que empresas valorizam colaboradores que demonstram liderança e proatividade, características ausentes nesse padrão de conduta.

O que significa quiet cracking?

Entre os hábitos que alimentam o quiet cracking estão subestimar conquistas, rejeitar desafios, guardar ideias por medo de críticas, evitar riscos, ignorar feedbacks, descuidar do networking e não comunicar metas.

Especialistas alertam que, para conquistar promoções, é fundamental manter engajamento, buscar desafios e mostrar interesse real nas demandas da empresa.

