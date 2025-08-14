Quiet Cracking: o comportamento silencioso que trava promoções no trabalho
Fenômeno afasta profissionais de oportunidades e já atinge mais da metade dos trabalhadores, segundo pesquisa. Confira o que é e como evitar!
O “quiet cracking” é um comportamento cada vez mais comum no ambiente corporativo.
Ele ocorre quando o profissional cumpre apenas o necessário no trabalho, evitando desafios e iniciativas que poderiam impulsionar sua carreira.
Embora não resulte em demissão imediata, esse distanciamento mina as chances de crescimento.
De acordo com um levantamento da plataforma TalentLMS em 2025, 54% dos trabalhadores nos Estados Unidos já passaram por algo parecido.
O problema é que empresas valorizam colaboradores que demonstram liderança e proatividade, características ausentes nesse padrão de conduta.
O que significa quiet cracking?
Entre os hábitos que alimentam o quiet cracking estão subestimar conquistas, rejeitar desafios, guardar ideias por medo de críticas, evitar riscos, ignorar feedbacks, descuidar do networking e não comunicar metas.
Especialistas alertam que, para conquistar promoções, é fundamental manter engajamento, buscar desafios e mostrar interesse real nas demandas da empresa.