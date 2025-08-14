fechar
Comportamento | Notícia

Quiet Cracking: o comportamento silencioso que trava promoções no trabalho

Fenômeno afasta profissionais de oportunidades e já atinge mais da metade dos trabalhadores, segundo pesquisa. Confira o que é e como evitar!

Por Bianca Tavares Publicado em 14/08/2025 às 12:39
Imagem de uma mulher estressada no trabalho
Imagem de uma mulher estressada no trabalho - francescoridolfi.com/iStock

Clique aqui e escute a matéria

O “quiet cracking” é um comportamento cada vez mais comum no ambiente corporativo.

Ele ocorre quando o profissional cumpre apenas o necessário no trabalho, evitando desafios e iniciativas que poderiam impulsionar sua carreira.

Embora não resulte em demissão imediata, esse distanciamento mina as chances de crescimento.

Leia Também

De acordo com um levantamento da plataforma TalentLMS em 2025, 54% dos trabalhadores nos Estados Unidos já passaram por algo parecido.

O problema é que empresas valorizam colaboradores que demonstram liderança e proatividade, características ausentes nesse padrão de conduta.

O que significa quiet cracking?

Entre os hábitos que alimentam o quiet cracking estão subestimar conquistas, rejeitar desafios, guardar ideias por medo de críticas, evitar riscos, ignorar feedbacks, descuidar do networking e não comunicar metas.

Especialistas alertam que, para conquistar promoções, é fundamental manter engajamento, buscar desafios e mostrar interesse real nas demandas da empresa.

VEJA TAMBÉM: Cinco sinais de que alguém sente inveja de você

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Associação oferece curso gratuito de inglês para jovens na Zona da Mata; veja como participar
IDIOMA

Associação oferece curso gratuito de inglês para jovens na Zona da Mata; veja como participar
Por que buscamos o amor? Estudo revela as 5 principais motivações
Comportamento

Por que buscamos o amor? Estudo revela as 5 principais motivações

Compartilhe

Tags