Associação oferece curso gratuito de inglês para jovens na Zona da Mata; veja como participar

Com metodologia acessível, o projeto é voltado para quem deseja dar o primeiro passo rumo a novas oportunidades de estudo, trabalho e intercâmbio

Por Mirella Araújo Publicado em 14/08/2025 às 10:32
O Projeto Plug-in English é voltado para jovens entre 15 e 29 anos
O Projeto Plug-in English é voltado para jovens entre 15 e 29 anos - Divulgação

A Associação Conexão Social (ACA) está com inscrições abertas para o Projeto Plug-in English, uma iniciativa gratuita que oferece aulas de inglês voltadas a jovens entre 15 e 29 anos.

O curso acontece às quartas-feiras pela manhã, em Lagoa de Itaenga, e tem como foco principal a inclusão produtiva por meio do aprendizado da língua inglesa.

São 25 vagas e os interessados podem se inscrever por meio do link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMPSPAXk_B1ndf0sR08x6azTPTlTyEv80JjziZsHhy7fWPVw/viewform.

Metodologia acessível 

Com metodologia acessível e aulas dinâmicas, o projeto é voltado para quem deseja dar o primeiro passo rumo a novas oportunidades de estudo, trabalho e intercâmbio.

Para o professor da ACS, Paulo Jerônimo, o ensino do inglês vai muito além da gramática: “Ensinar inglês para a juventude é uma forma concreta de ampliar horizontes.

O idioma abre portas para o mundo, mas, mais do que isso, oferece autonomia, autoconfiança e pertencimento. Nosso objetivo é mostrar que todos têm potencial para aprender e conquistar seus espaços”, ressalta.

“A proposta reforça o compromisso da Associação Conexão Social em promover o acesso à educação como ferramenta de transformação social. O Plug-in English é mais uma ação voltada à construção de futuros possíveis para juventudes que, muitas vezes, estão à margem de oportunidades como essa”, completa.

