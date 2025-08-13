Projeto prepara jovens do Recife para o mercado de trabalho com oficinas gratuitas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Promovida pelo Plaza Shopping, a ação é direcionada aos estudantes do 3º ano do ensino médio das escolas de referência José Vilela e Silva Jardim

O projeto “Jovens em Ação: meu futuro, meu trabalho” chega à sua terceira edição com oficinas voltadas à educação profissional e à inserção socioprodutiva de jovens.

A iniciativa, coordenada pela área de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, é direcionada aos estudantes do 3º ano do ensino médio das escolas de referência José Vilela e Silva Jardim, localizadas na Zona Norte do Recife.

As atividades ocorrem nesta quarta-feira (13) e no dia 20 de agosto, na Escola José Vilela, no bairro do Parnamirim. Já na Escola Silva Jardim, no bairro do Monteiro, os encontros estão marcados para os dias 9 e 30 de setembro, além de 9 de outubro. Cada oficina reunirá 50 alunos, sempre no horário das 13h30 às 17h.

A condução do trabalho será a partir da expertise da consultora e psicóloga Carol Conde, com mais de 15 anos de atuação no mercado, assim como do Instituto Aliança Emprego (IAÊ), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, focada em educação profissional através da inserção qualificada, permanência e ascensão de jovens e adultos no mundo do trabalho.

“As oficinas vão prepará-los para o mundo do trabalho ampliando seus conhecimentos por meio do desenvolvimento de metodologia aplicada. Queremos estimular o desejo de ingresso, permanência e ascensão no mundo do trabalho”, destaca a coordenadora de Responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping, Jakeline Soares.

Tema das oficinas

Os temas das oficinas serão “Você e o Mercado de Trabalho – habilidades e competências no mundo do trabalho”, “Aprofundando Seu Conhecimento – apresentar estratégias de preparação para inserção no mercado de trabalho” e “Como Me Manter Empregável – superando os desafios do acesso, permanência e ascensão no Mercado de Trabalho”.

Aqueles que concluírem 100% do projeto serão inseridos no Banco de Talentos da Plataforma IAÊ para possíveis oportunidades, bem como gestão com a orientação de cadastro, estímulo para trilha de cursos e testes disponíveis na plataforma.

A programação está disponível nas redes sociais do Plaza Shopping, @plazacasaforte, e no site https://www.plazacasaforte.com.br.